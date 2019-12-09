Минфин внесет оптимизационные поправки к 44-ФЗ в феврале

Министерство финансов РФ планирует внести оптимизационные поправки к 44-ФЗ на рассмотрение Госдумы в феврале 2020 г. Об этом заявил заместитель министра финансов Алексей Лавров на круглом столе по совершенствованию законодательства о госзакупках.

К основным нововведениям замминистра отнес введение универсальной предквалификации, включение банков в число субъектов контрактной системы, охват электронным документооборотом всех стадий закупочного процесса (включая исполнение контрактов), сокращение числа видов закупок – с 11 до 3 (конкурс, аукцион, запрос котировок).

По словам Лаврова, предлагается, в частности, для запроса котировок поднять ценовой порог – с 500 тыс. руб. до 3 млн руб. «В настоящее время средний объем одной закупки составляет около 2 млн руб., – сказал он. – С этой поправкой большая часть закупок будет проводиться по более простой и короткой закупочной процедуре».

Также Алексей Лавров отметил, что регуляторы рассматривают возможность введения аналога предквалификации для подачи жалоб. Речь идет о том, что до подачи ценовых предложений по той или иной закупке жалобы смогут подавать только те участники, которые имеют опыт исполнения госконтрактов. Профессиональные жалобщики, которые подают значительную часть жалоб на заказчиков и срывают проведение закупок, как правило, они никогда не заключали и не исполняли госконтракты. Эта мера позволит отсечь их от закупок.

Ранее принят первый оптимизационный пакет поправок к 44-ФЗ, он был направлен, преимущественно, на сокращение сроков проведения закупочных процедур и их упрощение. При этом отмечалось, что по этим поправкам у регуляторов и заинтересованных ведомств фактически не было разногласий, что позволило принять документ в течение нескольких месяцев.