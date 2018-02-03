ЭТП ГПБ проведёт двухдневный вебинар для поставщиков

Приглашаем Вас принять участие в вебинаре "Учебный курс профессионального поставщика". После прохождения обучения Вы приобретете теоретические и практические навыки, необходимые для работы на площадке электронных торгов Газпромбанка. Также Вы изучите специфику торгов на секции закупок Газпрома.

Также будут рассмотрены изменения в законодательстве, регулирующие закупки по 223-ФЗ, и их влияние на поставщиков.

Дата обучения: 27 - 28 февраля 2018 г.



Режим занятий: 10:30 – 13:00

Форма обучения: онлайн

Стоимость: 6 000 руб.

Телефон для получения дополнительной информации: 7 (495) 150-06-61



Программа вебинара



27 февраля

Время Тема 10:30-11:20 Обзор программы обучения. О практике участия в закупках по 223-ФЗ. - Обзор законодательства, регулирующего закупки отдельных видов юридических лиц. - Вопросы применения отдельных нормативных актов при планировании и осуществлении закупок - Контроль за соблюдением норм Закона № 223-ФЗ, возможности по обжалованию, новые изменения.

11:20-12:20 Отличительные особенности ЭТП ГПБ. - Технические возможности работы площадки. - Использование электронного документооборота и электронной подписи. - Основные формы закупок. - Работа в корпоративной секции ЭТП ГПБ. - Прохождение регистрации и перерегистрации поставщиков. - Поиск процедур, особенности оплаты и обеспечения участия. - Подача запросов на разъяснение и заявок на участие: - Торги и уторговывание. 12:20-13:00 Особенности работы на секции ГК Газпром. Дополнительные возможности использования банковских сервисов.



28 февраля

Время Тема 10:30-12:50 Практическая работа на ЭТП ГПБ на примере учебной версии площадки. 12:50-13:00 Ответы на вопросы

Телефон для получения дополнительной информации: 7 (495) 150-06-61