Казначейство: Электронное актирование и оптимизация процедур 44-ФЗ – главная задача 2020г

Разработать предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы, а также предложения по стимулированию предпринимательской активности, совершенствованию методов борьбы с коррупцией и неэффективным использованием бюджетных средств с учетом практики применения законодательства – такой итог Всероссийского форума в сфере государственных и муниципальных закупок.

Электронное актирование и оптимизация процедур в сфере контрактной системы являются одними из ключевых задач, отметила заместитель руководителя Федерального казначейства Анна Катамадзе. В своем выступлении она рассказала о ключевых задачах, стоящих перед Федеральным казначейством, в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения деятельности государственных и муниципальных нужд.

«В 2020 г. планируется внести поправки в 44 ФЗ. Они представляют из себя четыре блока – упрощение работы и ускорение процедуры закупок, блок аналитики, повышение качества и полноты сведений, электронное актирование, улучшение работы с поставщиками и увеличение их количества, а также контроль ценообразования и контроль за исполнением контрактов», – добавила Анна Катамадзе.

Еще ведомство активно работает над изменениями Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) в соответствии с планируемыми поправками в законодательство.

Обзор вопроса электронного актирования и оптимизации процедур по 44-ФЗ от эксперта ЭТП ГПБ