Минфин и ФАС рассказали о специфике закупок аудиторских услуг

В письме Минфина N 24-04-06/3691, ФАС N РП/4072/18 от 24.01.2018 говорится о применении “закупочного” законодательства при закупках услуг обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Часть 4 статьи 5 закона об аудиторской деятельности (307-ФЗ) содержит исчерпывающий перечень отдельных видов юрлиц, которые заключают договор на проведение обязательного аудита в порядке, установленном законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок. Такие юрлица могут при этом являться субъектами регулирования законов N 44-ФЗ (о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд) или N 223-ФЗ (о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юрлиц).

Ведомства изложили ряд нюансов применения норм 44-ФЗ или 223-ФЗ при:

* отборе аудиторской организации юрлицом, являющимся заказчиком в соответствии с законом 223-ФЗ и указанным в части 4 статьи 5 закона 307-ФЗ;

* закупке услуг юрлицом, являющимся заказчиком согласно пункту 7 статьи 3 закона 44-ФЗ и указанным в части 4 статьи 5 закона 307-ФЗ;

* обжаловании, а также контроле в отношении действий (бездействия) юрлиц, закупающих услуги обязательного аудита.