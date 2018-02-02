ФАС усложнит жизнь недобросовестным жалобщикам

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) прокомментировала ужесточения в закупочном законодательстве, касающемуся компаний с госучастием. В контексте вступивших в силу поправок организации, которые сами непосредственно в конкретной закупке участия не принимают, смогут жаловаться на нее в ФАС только на этапе подачи заявок. «Введены меры защиты от недобросовестных жалобщиков, которые заинтересованы в отмене той или иной закупки на поздних стадиях, то есть после определения ее участников», — отмечает замруководителя ФАС Рачик Петросян.

Разъяснения на этот счет были разосланы Антимонопольной службой в ее территориальные органы. Подразумевается, что на поздних стадиях реально могут быть ущемлены законные интересы только прямых претендентов на контракт.

Рассматриваемые нормы с 31 декабря 2017 г. появились в федеральном законе 223-ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юрлиц». Он относится к деятельности закупщиков, в роли которых выступают коммерческие структуры, контролируемые государством. К таковым, в частности, относятся Сбербанк, «Ростелеком» и «Почта России».

Жаловаться, как и раньше, можно на действия заказчиков, комиссии по осуществлению закупок и оператора электронной площадки. «Меры аналогичны системе контроля, выстроенной в 94-ФЗ и 44-ФЗ и зарекомендовавшей себя довольно эффективно», — отмечает Рачик Петросян, имея в виду в первом случае уже упраздненный закупочный закон, а во втором — закон, касающийся закупок, осуществляемых госорганами.

Практика жалоб «чужими руками»

Многолетний опыт CNews в мониторинге госзакупок по линии ИТ позволяет утверждать, что рассматриваемые нововведения появились отнюдь не случайно. На ИТ-закупки, осуществляемые компаниями с госучастием (по 44-ФЗ) и госведомствами (по 44-ФЗ), регулярно поступают жалобы от организаций, которые не только не приняли участие в конкретном тендере, но и в отношении них можно заподозрить явный заказной характер их деятельности.



Одним из ярких тому примеров может служить история, в которой в апреле и мае 2015 г. на действия Пенсионного фонда России при проведении крупных ИТ-конкурсов в ФАС было подано шесть жалоб от юридического центра «Законный бизнес». Общая сумма затронутых конкурсов составила 679 млн руб.

Участницей всех проблемных тендеров была компания «Эр-стайл» и связанная с ней на тот момент структура, что позволяло предположить, что жаловались либо «за», либо «против» именно «Эр-стайла». Однако выявить взаимосвязь «Законного бизнеса» с кем-либо из ИТ-поставщиков CNews не удалось.

При этом признаки ангажированности в действиях жалобщиков, не участвующих в тендере, прослеживаются все же не всегда. В качестве примера можно вспомнить историю, в которой искатель правды из компании «Спецстрой» застопорил 21 тендер «Ростелекома» на 6,2 млрд руб. Гендиректору «Спецстроя» тогда принципиально не понравилась склонность оператора объединять в своих инженерных ИКТ-тендерах и проектно-изыскательские, и строительно-монтажные работы.