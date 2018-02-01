12-16 февраля МИСБ проведет пятидневный семинар для поставщиков

На семинаре ведущие эксперты-практики в области закупок разберут темы: новации законодательства, эффективные модели закупочных служб, особенности закупок работ, планирование закупок, специфика МСП, подготовка ТЗ, расчет НМЦ и многое другое.

Занятия будут проводиться с использованием практического пособия Ольги Беляевой: "Корпоративные закупки – практика правового регулирования". Книга включает в себя комментарий законодательной и нормативной базы, большой аналитический и практический материал по правовому регулированию корпоративных закупок на предприятиях, подпадающих под 223-ФЗ. Издание вышло из печати в конце 2017 года и является самым актуальным практическим пособием для корпоративных закупщиков, снабженцев и юристов. Каждый участник семинара получит его бесплатно.

По окончании обучения выдается удостоверение о повышении квалификации.

Сроки и продолжительность: 12 -16 февраля 2018, 5 дней (40 часов).

Место проведения: г. Москва, метро "Партизанская", гостиница "Гамма-Дельта".

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