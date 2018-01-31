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    Тендерный кредит - удобный инструмент для поставщиков ЭТП ГПБ

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    Поставщики ЭТП ГПБ смогут получить тендерный кредит онлайн через Финансовый супермаркет.

    Оставить заявку на тендерный кредит можно двумя способами: на сайте Финансового супермаркета ЭТП ГПБ или в личном кабинете корпоративной либо газовой секции площадки.

    Чтобы оформить тендерный кредит в личном кабинете ЭТП ГПБ, необходимо:

    1. Авторизоваться на секции закупок ГК Газпром либо секции закупок корпоративных заказчиков;

    2. Найти интересующую закупку;

    3. В блоке "Цена договора и требования к обеспечению" нажать "Получить кредит на обеспечение заявки" и подтвердить действие;

    4. Система автоматически перенаправит вас на сайт Финансового супермаркета;

    5. Поля заявки, а также сумма кредита будут заполнены автоматически. Проверьте их и нажмите "Отправить заявку".

    Чтобы получить тендерный кредит на сайте Финансового супермаркета, рассчитайте предварительную стоимость, заполните все необходимые поля и отправьте заявку. Тендерный кредит можно оформить для любой торговой площадки и любого региона.


    https://etpfs.ru/products?cache=424313.21242412267?q=finance&recipient=b2b

    Финансовый супермаркет, тендерный кредит, обеспечение заявки
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