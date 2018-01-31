Тендерный кредит - удобный инструмент для поставщиков ЭТП ГПБ

Поставщики ЭТП ГПБ смогут получить тендерный кредит онлайн через Финансовый супермаркет.

Оставить заявку на тендерный кредит можно двумя способами: на сайте Финансового супермаркета ЭТП ГПБ или в личном кабинете корпоративной либо газовой секции площадки.

Чтобы оформить тендерный кредит в личном кабинете ЭТП ГПБ, необходимо:

1. Авторизоваться на секции закупок ГК Газпром либо секции закупок корпоративных заказчиков;

2. Найти интересующую закупку;

3. В блоке "Цена договора и требования к обеспечению" нажать "Получить кредит на обеспечение заявки" и подтвердить действие;

4. Система автоматически перенаправит вас на сайт Финансового супермаркета;

5. Поля заявки, а также сумма кредита будут заполнены автоматически. Проверьте их и нажмите "Отправить заявку".

Чтобы получить тендерный кредит на сайте Финансового супермаркета, рассчитайте предварительную стоимость , заполните все необходимые поля и отправьте заявку. Тендерный кредит можно оформить для любой торговой площадки и любого региона.