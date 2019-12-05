Эксперты ЭТП ГПБ на семинаре по контрактной системе в Астрахани

28 ноября в Астрахани прошел семинар для государственных и муниципальных заказчиков региона по теме: «Контрактная система в сфере закупок: практика применения, актуальные проблемы, предстоящие изменения».

С приветственным словом к гостям семинара обратился Хадиков Казбек Азаматович, и.о. заместителя председателя Правительства Астраханской области – министра экономического развития Астраханской области. Казбек Азаматович отметил, что эффективная организация торгов требует применения точечных решений и налаженной дискуссии с экспертами области.

И.о. руководителя агентства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Астраханской области Измайлова Дания Маратовна высказала мнение о значении государственных и муниципальных закупок как важного фактора, имеющего существенное влияние на развитие экономики регионов и страны в целом.

В приветственной речи к участникам семинара Роман Чернов, заместитель руководителя Дирекции по работе с клиентами ЭТП ГПБ, представил ЭТП Газпромбанка как мощную закупочную платформу, объединяющую всю сумму цифровых технологий для управления затратами.

Кикавец Виталий Викторович - заместитель заведующего кафедрой финансового права по учебной и воспитательной работе РГУП, кандидат юридических наук, доцент, выступил по темам по вопросам судебной практики в закупках, проблемам описания и планирования объектов закупки, национальным режимам и планам развития контрактной системы на 2020 год.

В качестве спикера семинара со стороны ЭТП ГПБ выступил Куклев Вадим Николаевич. Руководитель направления по работе с органами государственной власти ЭТП ГПБ представил возможности и инструменты площадки ЭТП ГПБ, включая:

Модуль расчета НМЦК «САРК»;

Практику по расчету НМЦК;

Модуль аналитики контрагента «Trade Inspect»;

Практическое применение и особенности работы на ЭТП ГПБ.

Практика и сервисные возможности ЭТП ГПБ были представлены с расчетом на полезное применение участниками закупочных процедур и нашли широкий интерес со стороны гостей семинара.

Семинар прошел по адресу: г. Астрахань, ул. Кремлевская 4, AZIMUT отель, зал «Азимут».