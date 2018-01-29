Законопроект об унификации госзакупок без торгов принят в первом чтении

В пятницу Госдума приняла в первом чтении правительственные поправки к закону «О контрактной системе» (44-ФЗ). Проект относит определение порядка принятия решения о закупке у единственного поставщика в ведение президента. Предполагается, что ужесточение порядка принятия таких решений сократит практику передачи единственному поставщику госзаказа на конкурентных рынках — однако право неконкурентной передачи таких заказов субподрядчикам в документе сохранено.

Принятые единогласно в первом чтении поправки к 44-ФЗ решают «процедурную» проблему госзакупок у единственного поставщика. Сейчас такие закупки могут осуществляться по указу или распоряжению президента или правительства, однако порядок принятия решения об этом не регламентирован. Как отметил представлявший законопроект замглавы ФАС Максим Овчинников, сейчас не требуется обоснования необходимости единственного поставщика, из-за чего «повышаются риски определения единственных поставщиков в тех сферах, где действует конкуренция, где есть условия для возможного снижения стоимости продукции». По его словам, такая практика «особенно» распространена в «вещевом производстве», производстве продуктов питания и ГСМ. «Это снижает эффективность расходования бюджета, так как на конкурентных рынках цена более экономически обоснована»,— отметил чиновник.

Законопроект правительства законодательно закрепляет подчинение подготовки проектов актов об определении единственных поставщиков единым правилам — их, впрочем, еще предстоит разработать Кремлю. «Порядок будет детально регламентировать тот перечень и объем документов, который необходимо будет представить при обосновании единственного поставщика»,— пообещал замглавы ФАС. На вопрос депутата Натальи Буевой, «не перегрузим ли президента, если он будет столько документов подписывать», Максим Овчинников заявил, что все документы будут «максимально широко проработаны». Он пояснил: «Сейчас, когда мы получаем такие документы (если вообще получаем), в них нет обоснований цены контракта, ссылок на невозможность заключения контракта по результатам конкурсных процедур, нет позиции отраслевых ассоциаций. Это не позволяет нам быстро принять решение. В случае соответствующих регламентов все это уже будет сделано».

Первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Владимир Гутенев отметил, что «руководство страны должно иметь возможность принять решение в исключительном случае о закупке у единственного поставщика». Но анализ практики правоприменения показал, что сейчас такой поставщик зачастую передает заказ на подряд на неконкурсной основе дочерним или аффилированным компаниям — и на каждом этапе часть госсредств остается у посредников. Депутат привел в пример Роснедра, у которых единственным исполнителем работ по воспроизводству минерально-сырьевой базы определена Росгеология (162 контракта на 53 млрд руб. по данным на октябрь 2017 года), а 90% работ по сумме исполняли субподрядчики.

Впрочем, поправки сохранили за единственным поставщиком право передавать субподрядчикам исполнение госзаказа. Депутат Валерий Гартунг согласился, что «законопроект должен снизить коррупционную составляющую», но предъявил идеологические претензии, назвав поправки «косметическими мерами», притом что из-под контроля государства выводятся закупки на триллионы рублей и «шлифовкой ситуацию не изменить». Также господин Гартунг заявил, что по 223-ФЗ, по которому закупок госкомпаниями осуществляется в 5–6 раз больше, чем по 44-ФЗ, около 93% закупок, согласно данным Минфина, осуществляется неконкурентными способами. «Что вы можете предложить, чтобы сократить эту долю хотя бы до 50%?» — поинтересовался депутат. Представитель ФАС пообещал депутатам продолжить работу и по 223-ФЗ, а также ко второму чтению представить проекты документов, необходимые для того, чтобы поправки заработали.