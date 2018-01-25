Минпромторг и МЭР усилят меры поддержки отечественных производителей телеком-оборудования

Государство решило оказать поддержку российским производителям телеком-оборудования и средств связи и увеличить их долю в закупках государственных и оборонных предприятий. Такое поручение дал вице-премьер Дмитрий Рогозин Минпромторгу, Минкомсвязи и другим ведомствам.

Минпромторг и Минэкономразвития по поручению вице-премьера Дмитрия Рогозина намерены пересмотреть критерии, которые позволяют считать телекоммуникационное оборудование российским, сообщает РБК. Сегодня к этой категории может относиться, в том числе, оборудование иностранного производства, уровень локализации которого составляет не менее 60-70%. Согласно новым правилам, которые должны заработать с 1 марта 2018 г., отечественной будет считаться вся собираемая в России продукция иностранных производителей при условии выполнении ими графика локализации. Однако такому оборудованию будет присвоен особый "промежуточный" статус.

Напомним, что план мероприятий по импортозамещению в радиоэлектронной промышленности до 2020 года был подписан в марте 2015 г. Результаты его реализации на сегодняшний день неизвестны.

В августе 2017 г. Совет безопасности предложил ввести ограничения на приобретение телеком-оборудования не только в отношении заказчиков, работающих по 44-ФЗ, но и для компаний, размещающих заказы по 223-ФЗ, а также обязать операторов связи при создании телекоммуникационных сетей за счет госбюджета использовать только российское оборудование, а для компаний, предоставляющих услуги связи органам государственной власти, установить квоты на его использование. Однако большинство опрошенных Т94 экспертов тогда заявили, что рынок не готов к тотальному импортозамещению.

На сегодняшний день доля российских производителей в госзакупках телеком-оборудования составляет около 10–15%. "За последние годы благодаря поддержке государства доля отечественных производителей на рынке телеком-оборудования выросла, им стало значительно проще работать, – говорит Дмитрий Богословский, ведущий специалист по серверным решениям компании "НАГ". – Новая инициатива станет дополнительным стимулом для развития локальной отрасли. Впоследствии можно ожидать развертывания новых производств и технологий на территории РФ".

"Первые серьезные проекты по локализации, к которым я имел отношение, реализовывались еще около 10 лет назад (правда, не в телекоммуникационной отрасли), – вспоминает Георгий Суходольский, руководитель Аналитического центра "Интерфакс-ProЗакупки". – И всегда переводящий в Россию свои заводы производитель был обеспокоен наличием гарантированного рынка сбыта. Причем чаще локализация всего цикла осуществляется не мгновенно, а последовательно, в течение нескольких лет. И на каждой стадии надо поддерживать взаимный интерес производителя и потребителя локализованной продукции. Поэтому для такого рынка, как рынок телекоммуникационного оборудование, предоставление компаниям возможности поэтапного достижения целевого уровня локализации представляется вполне логичным".

По мнению Михаила Константинова, генерального директора ЭТП ГПБ, предпринимаемые государством шаги свидетельствуют о признании незрелости собственного производства элементной базы и конечного оборудования и направлены на поэтапное выращивание собственных мощностей за счет обеспечения заказом иностранных производителей. "Очевидно, потребуется переоснащение производства, что создаст дополнительный стимул в развитии предприятий, обеспечивающих соответствующие технологические линии, – говорит Михаил Константинов. – Советскую микроэлектронику было не так просто убить. Кое-где даже не до конца и получилось. Но и модернизировать через три пропущенных поколения тоже будет очень тяжело. Главное, чтобы эти меры не попали на контроль процедурно-репрессивному блоку Правительства. Тогда получим грустную картину "по регламенту все выполнено", а "число предприятий сократилось".