Кто должен контролировать муниципальные закупки

Госсовет Удмуртии внес в Госдуму законопроект о повышении эффективности контроля за госзакупками. Авторы документа нашли конфликт интересов в действующем законодательстве о муниципальных закупках. Проводят муниципальные закупки и осуществляют за ними контроль одни и те же лица - главы муниципальных образований. Депутаты предлагают передать контрольные полномочия муниципального уровня по госзакупкам на региональный уровень. Эксперты рынка электронных торгов разошлись во мнении: кто-то считает, что инициатива имеет правильный вектор, кто-то, наоборот, уверен, что она нарушает Конституцию.

Внесенный в Госдуму проект закона дает право регионам самостоятельно перераспределять контрольные полномочия за муниципальными закупками. В соответствие с действующим законодательством муниципальные органы наделены полномочиями на контроль за закупками. Однако, по мнению авторов документа, сегодня настал момент, когда надо оптимизировать работу контрольных органов муниципального уровня.

Как ожидается, документ также позволит сформировать единообразные методы контроля. Реализация законопроекта позволит привлечь к ответственности лиц, совершивших нарушения при проведении муниципальных закупок. Законопроект был единогласно принят на сессии Госсовета Удмуртии 13 декабря прошлого года. Депутаты обнародовали данные о том, что некоторые органы местного самоуправления фактически не осуществляют контроль за закупками. Либо осуществляют не в полной мере - во внеплановом порядке по факту поступающей информации.

Авторы инициативы утверждают, что ее реализация не потребует дополнительного финансирования, в том числе из федерального бюджета. В настоящий момент в нижней палате парламента ведется экспертная работа над законопроектом, сообщил источник в аппарате Госдумы, знакомый с документом. Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, по словам источника, рассмотрит законопроект через месяц - во второй половине февраля.

Директор Института повышения конкурентоспособности Алексей Ульянов заявил, что не видел документ, но считает вектор, заложенный в нем, правильным.

"Главное, чтобы эта хорошая инициатива не закончилась тем, что ничего не поменяется, а только будет добавлен новый вид контроля. У нас контроля за закупками сейчас избыток, его, я считаю, надо делать меньше", - отметил эксперт.

По его словам, Россия - федеративное государство, однако в рамках работы по повышению контроля за закупками этот принцип нарушается.

"Весь контроль за закупками у нас сконцентрирован на федеральном уровне. Мировой же опыт и опыт коммерческих корпораций свидетельствует, что сначала лучше разобраться на местах. Должны работать службы внутреннего контроля, и они могут снять большую часть проблем - до 80% из них. Если внутренняя служба контроля не работает, если создан междусобойчик, тогда уже надо обращаться в органы, тащить проблему вверх", - заключил Алексей Ульянов.

Руководитель Центра размещения государственного заказа Александр Строганов высказал противоположное мнение. По его словам, законопроект Госсовета Удмуртии малоактуален, он вряд ли дойдет до рассмотрения на пленарном заседании Госдумы, а скорее всего так и останется в какой-нибудь из рабочих группы нижней палаты парламента.

"Муниципальные закупки - это личное дело муниципалитетов. В конце концов у нас в стране есть муниципальное самоуправление. А когда у него забирают полномочия, получается, что наполовину оно есть, а наполовину нет", - сказал эксперт.

"Авторы документа утверждают, что муниципальный контроль за закупками неэффективен, - продолжил Александр Строганов. - Но как они оценивали его эффективность? Удмуртский Госсовет что ли оценил эффективность муниципального контроля по всей стране? Вряд ли. Получается придумали какую-то инициативу, написали законопроект. Но вот зачем он, к чему он приведет, насколько он легитимен и какая от него польза? Об этих вопросах никто не думал".

Эксперт добавил, что предложенный законопроект содержит в себе "грубейшее попрание принципов Конституции".