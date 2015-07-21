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    Российская газета: "Биржа торгов" открыта

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    Столичный департамент по конкурентной политике и московское отделение "ОПОРЫ России" заключили соглашение о совершенствовании контрактной системы в сфере закупок. Цель соглашения - организация взаимодействия сторон и информационное обеспечение их совместной работы по реализации проекта "За честные закупки и торги в городе Москве". Проект предполагает ведение мониторинга нарушений при проведении закупок и земельно-имущественных торгов, формирование института общественного контроля за конкурсными процедурами и пресечение неэффективного использования бюджетных средств.

    http://www.rg.ru/2014/12/16/goszakupk-moskvai.html

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