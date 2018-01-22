Эксперт ФАС объяснил условия рассмотрения жалоб

В 2018 г. Федеральная антимонопольная служба принимает жалобы на закупки от всех, при условии, если они верно оформлены, подчеркнул глава управления контроля госзаказа ведомства Артем Лобов в ходе Гайдаровского форума. Так, с начала года ФАС рассматривает все обращения по 223-ФЗ, а пожаловаться на закупку по 44-ФЗ может в т.ч. лицо, не являющееся участником торгов и не имеющим возможности претендовать на спорный контракт.

Например, если заказчик указал в качестве обязательного требования наличие лицензии или членство в СРО, а желающий привлечь внимание ФАС к закупке не располагает такими документами, он может подать жалобу как физическое лицо. Такие жалобы ФАС рассматривает в рамках 59-ФЗ - федерального закона о порядке рассмотрения обращений граждан.

В своем выступлении Артем Лобов также прокомментировал первый шаг к цифровизации системы госзакупок и выразил надежду, что она позволит не только выявлять, но и предотвращать множество процедурных нарушений.