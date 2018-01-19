Комитет Госдумы одобрил поправки к 223-ФЗ и 44-ФЗ

Комитет Госдумы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству изучил новые поправки к федеральным законам 44-ФЗ и 223-ФЗ и рекомендовал принять три законодательные инициативы в первом чтении.

В частности, при закупках по 44-ФЗ предлагается позволить госзаказчикам самостоятельно прописывать критерии отбора заявок, если закупка проходит в виде запроса предложений, и по желанию не использовать критерий "цена контракта". Другая поправка регламентирует процедуру закупок у единственного поставщика, устанавливая единый порядок подготовки актов президента и правительства о его определении.

В соответствии с третьей поправкой заказчики по 223-ФЗ смогут требовать у МСП лишь ограниченный перечень документов в составе заявки на участие в торгах. Это ускорит подготовку заявок и упростит малому и среднему бизнесу доступ к госзаказу. Напомним, сегодня госкомпании вправе устанавливать индивидуальные требования к перечню документов, содержанию и оформлению заявок.

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