Развитие электронных закупок будет набирать обороты

Обсуждение госзакупок и закупок госкомпаний в РАНХиГС в ходе Гайдаровского форума показало — сфера будет адаптироваться к цифровизации весь год, а локомотивом изменений станет малый и средний бизнес. Глава Корпорации МСП Александр Браверман предложил даже не спешить с наращиванием его доли в закупках, а сначала оценить полученные результаты. Пока Минфин сосредоточится на работе над электронным каталогом товаров, работ и услуг, запуске электронных магазинов госзаказа и выпуске подзаконных актов, а во второй половине 2018 года — на практике их применения.

Принятые в конце 2017 года поправки к законам о контрактной системе и закупках госкомпаний (ФЗ-44 и ФЗ-223) должны сильно изменить технологию закупок за счет перевода в электронную форму: с 1 января 2019 года это станет обязанностью заказчиков. Госкомпании пока обязаны будут это делать только при закупках у МСП. «Те, кто работает по 44-ФЗ, уже привыкли пользоваться электронной цифровой подписью (ЭЦП). Закупки госкомпаний у МСП будут проводиться на тех же площадках и по тем же электронным процедурам — можно будет использовать ЭЦП на всех площадках»,— заявила глава департамента политики в сфере контрактной системы Минфина Татьяна Демидова. «Год у нас будет динамичный»,— пообещала она: половина уйдет на адаптацию и разработку 30 подзаконных актов, а затем Минфин займется практикой их применения.

Основной вопрос дискуссии на форуме — «Цена или качество?» — по мнению Минфина, будет решен за счет точности описания предмета закупки — в частности, в каталоге товаров, работ и услуг, с которым будут работать типовые заказчики. С октября в него внесены 19 тыс. позиций — лекарства и медизделия (их в пилотном режиме каталогизировал «Ростех») и нефтепродукты. «В 2018 году начнем расширять каталог за счет программного обеспечения»,— пообещала госпожа Демидова. Весной Минфин планирует узаконить и прямые госзакупки по каталогу — на них может прийтись до 15% рынка. Прямые закупки заменят запрос котировок и предложений — либо в системе будет создан агрегатор «электронных магазинов». «Для закупок менее 500 тыс. руб., всего по году это 500 млрд руб., нужно на ЭТП делать отдельные секции, мы с Минфином согласны»,— поддержал ведомство глава Корпорации МСП Александр Браверман.

В Минфине прямо говорят, что будут набирать опыт в процессе цифровизации закупок у МСП. Господин Браверман, в свою очередь, отметил рост доверия заказчиков к малым компаниям: в 2017 году закупки у МСП составили 2 трлн руб., в 2018-м в Корпорации МСП рассчитывают на 3 трлн. По данным «Интерфакса», конкуренция в закупках у МСП уже выше (1,83 заявки на закупку против 1,7 в среднем, экономия составляет 11,1% против 5,3% по рынку). Оценил «Интерфакс» и частоту участия заказчиков в капитале некрупных компаний («карманный» малый бизнес может служить для оформления нерыночных сделок) — оно встречается в 0,25% закупок. Александр Браверман заявил даже, что, несмотря на «жесткую дискуссию» о необходимости увеличения квоты МСП в закупках, по достижении доли в 20% нужно «остановиться и провести ревизию». Тему поддержала и глава профильного департамента Счетной палаты Наталья Бочарова. По ее словам, в закупках госкомпаний распространены цепочки посредников, «зафиксирован даже случай закупки госкомпанией через посредников услуги собственного департамента». СП нужны возможности автоматического отслеживания нарушений: сейчас время уходит на межведомственное взаимодействие и даже по найденным нарушениям истекают сроки давности.



О том же говорил и глава управления ФАС по контролю госзаказа Артем Лобов: по его словам, цифровизация должна идти по пути подготовки готовых алгоритмов для заказчика — вплоть до автоматической проверки правоспособности, наличия лицензии и допуска СРО у поставщика. С этим, впрочем, не вполне согласилась госпожа Демидова: Минфин рад бы ускорить процесс, но большая часть данных не оцифрована, так, баз по лицензиям и СРО не существует. «Запущена программа "Цифровая экономика", которая должна способствовать цифровизации, но этот путь будет долгим»,— заявила она.

Отсутствие же на вчерашней сессии Гайдаровского форума обсуждения спорной поправки в 223-ФЗ, выводящей из-под госконтроля закупки госкомпаний у взаимозависимых лиц,— она внесена тем же законом, что и норма о переводе закупок у МСП в электронную форму, и вызвала вопросы участников рынка и депутатов — также укладывается в логику «долгого пути» к окончательной цифровизации. Вероятно, до того как объяснить ее смысл, Минфин сначала оценит, насколько такой способ уклонения от контроля будет востребован госкомпаниями.