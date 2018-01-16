Специфика закупок строительных работ

За последние 12 календарных месяцев федеральные, региональные и муниципальные заказчики разместили около 40 тысяч извещений о строительстве и капремонте жилых и нежилых зданий на общую сумму более 700 млрд рублей. Как видим, рынок государственного заказа для строительных работ огромен. Федеральные, региональные и муниципальные заказчики могут закупать строительные работы практически всеми существующими способами. Рассмотрим их.

Электронный аукцион

С 23 марта 2016 действует новый аукционный перечень (утв. распоряжением Правительства РФ от 21.03.16 № 471-Р). В него включены почти все строительные работы. Исключение сделано только для опасных, технически сложных и уникальных зданий и дорог.

Открытый конкурс

Заказчик может объявить открытый конкурс на закупку не выше 50 млн. руб. (муниципальные объекты) и 150 млн. руб. (федеральные объекты).

Конкурс с ограниченным участием

Такой конкурс заказчики могут объявить только на сложные и уникальные строительные объекты, а также на ремонт дорог, в случае если начальная (максимальная) цена контракта (НМЦ) для обеспечения государственных нужд превышает 150 млн. рублей, для обеспечения муниципальных нужд — 50 млн. рублей.

Запрос предложений

Заказчик проводит процедуру в двух случаях:

* если конкурс не состоялся,

* если он расторг договор с победителем в одностороннем порядке.

Запрос котировок

Если НМЦ не превышает 500 000 рублей.



Закупки у единственного поставщика

Если НМЦ не превышает 100 000 рублей.

Какие требования может предъявить заказчик к поставщику?



Общие требования к поставщикам и перечень документов, необходимых для участия в торгах, определены Федеральным законом от 05.04.13 № 44-ФЗ. Однако на определенные виды строительных работ могут понадобиться свидетельства о допуске СРО (саморегулируемая организация). Перечень работ, для которых нужны допуски, приведен в приказе Минрегиона РФ от 30.12.09 № 624. Поэтому перед тем как подавать заявку на участие в торгах нужно убедиться в наличии всех необходимых документов и их действительности. Если для каких-либо видов строительных работ допуск СРО не нужен, то заказчик не имеет права его требовать.

В конкурсе с ограниченным участием заказчики предъявляют к участнику закупки дополнительные требования. Например:

* Опыт исполнения подобных контрактов за последние три года. Стоимость исполненного контракта должна быть не меньше 20% НМЦ;

* Собственное или арендованное оборудования для исполнения контракта;

* Определенное число сотрудников с нужной квалификацией, которую подтверждают документально.





Кроме списка оборудования, заказчик перечисляет в техзадании документы, которые подтверждают квалификацию участника. Например:

* Копии выполненных контрактов и актов приемки;

* Перечень оборудования, чтобы выполнить работы (этот перечень заказчик приводит в техзадании);

* Документы, которые подтверждают права собственности на недвижимость, нужную для выполнения работ;

перечень оборудования, которое находится в собственности или аренде.