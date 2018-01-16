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    Специфика закупок строительных работ

    Автор: Бухонлайн
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    За последние 12 календарных месяцев федеральные, региональные и муниципальные заказчики разместили около 40 тысяч извещений о строительстве и капремонте жилых и нежилых зданий на общую сумму более 700 млрд рублей. Как видим, рынок государственного заказа для строительных работ огромен. Федеральные, региональные и муниципальные заказчики могут закупать строительные работы практически всеми существующими способами. Рассмотрим их. 


    Электронный аукцион

    С 23 марта 2016 действует новый аукционный перечень (утв. распоряжением Правительства РФ от 21.03.16 № 471-Р). В него включены почти все строительные работы. Исключение сделано только для опасных, технически сложных и уникальных зданий и дорог. 

    Открытый конкурс

    Заказчик может объявить открытый конкурс на закупку не выше 50 млн. руб. (муниципальные объекты) и 150 млн. руб. (федеральные объекты). 

    Конкурс с ограниченным участием

    Такой конкурс заказчики могут объявить только на сложные и уникальные строительные объекты, а также на ремонт дорог, в случае если начальная (максимальная) цена контракта (НМЦ) для обеспечения государственных нужд превышает 150 млн. рублей, для обеспечения муниципальных нужд — 50 млн. рублей. 

    Запрос предложений

    Заказчик проводит процедуру в двух случаях: 

    если конкурс не состоялся, 

    * если он расторг договор с победителем в одностороннем порядке.


    Запрос котировок

    Если НМЦ не превышает 500 000 рублей. 


    Закупки у единственного поставщика 
    Если НМЦ не превышает 100 000 рублей. 


    Какие требования может предъявить заказчик к поставщику?


    Общие требования к поставщикам и перечень документов, необходимых для участия в торгах, определены Федеральным законом от 05.04.13 № 44-ФЗ. Однако на определенные виды строительных работ могут понадобиться свидетельства о допуске СРО (саморегулируемая организация). Перечень работ, для которых нужны допуски, приведен в приказе Минрегиона РФ от 30.12.09 № 624. Поэтому перед тем как подавать заявку на участие в торгах нужно убедиться в наличии всех необходимых документов и их действительности. Если для каких-либо видов строительных работ допуск СРО не нужен, то заказчик не имеет права его требовать.


    В конкурсе с ограниченным участием заказчики предъявляют к участнику закупки дополнительные требования. Например:

    Опыт исполнения подобных контрактов за последние три года. Стоимость исполненного контракта должна быть не меньше 20% НМЦ; 

    * Собственное или арендованное оборудования для исполнения контракта;

    * Определенное число сотрудников с нужной квалификацией, которую подтверждают документально.


    Кроме списка оборудования, заказчик перечисляет в техзадании документы, которые подтверждают квалификацию участника. Например:

    * Копии выполненных контрактов и актов приемки; 

    * Перечень оборудования, чтобы выполнить работы (этот перечень заказчик приводит в техзадании);

    * Документы, которые подтверждают права собственности на недвижимость, нужную для выполнения работ;

    перечень оборудования, которое находится в собственности или аренде.

    Строительство, 44-ФЗ
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