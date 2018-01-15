Изменились стандарты описания объекта госзакупки

С 11 января в новой редакции действует п. 1 ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".



В этой норме изменено следующее:

* больше не указано, что описание объекта закупки должно носить объективный характер;

* теперь предусмотрено, что в описание объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования или указания влекут за собой ограничение количества участников закупки. Т.е. из п. 1 ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ исключены положения о наименовании места происхождения товара и наименовании производителя, а также о том, что те требования и указания, которые по общему правилу в описание объекта закупки включаться не должны, могут быть указаны в случаях, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание характеристик объекта закупки;

* теперь указано, что допускается использование указания на товарный знак при описании объекта закупки, а не в случае, когда при выполнении работ, оказании услуг предполагается использовать товары, поставки которых не являются предметом контракта, как это было ранее. При этом ограничения при указании товарных знаков остались прежними. Так, использование указания на товарный знак допускается при условии сопровождения такого указания словами "или эквивалент" либо при условии несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, либо при условии закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование.