Власти Крыма предложили изменить 44-ФЗ

Власти Крыма направили в Министерство экономического развития РФ ряд предложений по усовершенствованию 44-ФЗ. В частности, предлагается запретить неучастникам торгов обжаловать их результаты, отмечает глава республики Сергей Аксенов. Таким образом планируется бороться с жалобщиками, из-за которых страдают стратегически важные стройки. Как контролирующим органам рассматривать такие жалобы и не нарушать права граждан, рассказали эксперты рынка электронных торгов.

Чтобы посторонние не могли жаловаться на торги, власти Крыма подготовили предложения по изменению 44-ФЗ. По их мнению, из-за строительство стратегически важных объектов нередко отстает от графика из-за того, что любой человек может подать жалобу в Федеральную антимонопольную службу РФ и тем самым приостановить торги по определению необходимого подрядчика. Пакет поправок направлен в Министерство экономического развития РФ, где на вопросы об изменениях не ответили.

Начальник управления контроля размещения государственного заказа ФАС России Артем Лобов рассказал Т94, что эти предложения не поступали в центральный аппарат ФАС, поэтому дать им оценку пока невозможно. При этом он объяснил, что ФАС, получая жалобу, приостанавливает не всю закупку, а только этап заключения контракта. По его словам, возможны три варианты развития событий:

1. Если жалоба признается необоснованной, то этап заключение контракта разблокируется, и заказчик, не потеряв времени, продолжает закупку.

2. Если жалоба признается обоснованной, и комиссия ФАС России выявляет формальные нарушения закона, этап заключения контракта также разблокируется, а заказчику выдается предписание не применять при проведении закупки положения, нарушающие нормы 44-ФЗ.

3. Если жалоба признается обоснованной, и комиссия ФАС России выявляет серьезные нарушения норм закона о контрактной системе, заказчику выдается предписание о внесении изменений в закупочную документацию. Заказчик должен исполнить предписание в течение 20 дней.

"Таким образом, ФАС реагирует на характер выявленных нарушений, – комментирует Артем Лобов. - С принятием поправок в 44-ФЗ и вступлением в силу соответствующих норм с 31 декабря 2017 г., жалобы от физлиц на закупки, требующие наличие специальной правоспособности (например, лицензии или допуска СРО), участниками которых они не являются, рассматриваются в качестве обращений в рамках закона о порядке рассмотрения обращений граждан (59-ФЗ). ФАС вправе провести внеплановую проверку по такому обращению, не приостанавливая действие этапа заключения контракта".

Почему власти Крыма пришли к решению изменить контрактную систему, объясняет директор Института повышения конкурентоспособности Алексей Ульянов. Он напомнил, что в 2014 г. "Деловая Россия" и бизнес-обмудсмен Борис Титов предлагали объявить Крым и дальний Восток территориями свободными от 44-ФЗ из-за того, что процедурный контроль в этих регионах идет в ущерб контролю за результатами и финансовому контролю. "Такой системы нет ни в одной стране мира. Процедурный контроль не просто неэффективен, а вреден, – поясняет Алексей Ульянов. – К примеру, ситуация, когда регион проводит два тендера – один на 500 млн руб., а другой на 5 млн руб. На первый заявились две крупные и известные в регионе фирмы, а на второй - 15 субъектов МСП. По первому цена упала на 0,5%, по второму на 35%, в результате один победил, 14 проиграли. Как вы думаете, по какой процедуре в ФАС будет подано ноль жалоб, а по какой - 14? Другими словами, процедурный контроль "заточен" на отрицательную селекцию: в среднем по контрактной системе РФ 1,8 участника тендера и среднее падение цен – 8%, а по оспоренным ФАС торгам – 3,7 участника и 15% падение. То есть ФАС "сносит" более конкурентные торги с большим падением цен. При этом, 3/4 контроля ФАС приходится на мелкие закупки, которые в развитых странах вообще не контролируются".

Эксперт также отметил, что в России сложился класс профессиональных жалобщиков и гринмейлеров, которые зачастую связаны с нечистыми на руку чиновниками ФАС. От них страдают и добросовестные участники, и бюджет страны в целом, строительство важных объектов затягивается, а то и вовсе срывается. "Разумеется, в первую очередь от гринмейлеров страдает производственный малый и средний бизнес, ведь у крупных игроков больше возможностей отбиться или повлиять на гринмейлеров. В результате в госзаказе растет монополизация, издержки борьбы с гринмейлерами вкладываются в цену. "Деловая Россия" предлагала ввести пошлину за рассмотрение жалоб участников госзаказа – это могло хоть как то ограничить масштаб гринмейла и вывести из-под контроля закупки на сумму менее 400-500 тыс. руб. Эти предложения поддержали многие территориальные управления ФАС, которые буквально завалены жалобами, но центральное руководство антимонопольной службы их отвергло", - говорит Алексей Ульянов. Он предлагает своего рода программу-минимум: ввести пошлину и не контролировать мелкие закупки. Программа-максимум, по его мнению, - перейти к полноценному контролю за результатами и финансовому контролю, что позволит полностью отказаться от контроля процедур. Разумеется, это потребует изменения либо полной замены 44-ФЗ.

"Надо снять необоснованные ограничения на использование лучших мировых закупочных практик и расширить конкурентные механизмы – разрешить конкурентные переговоры, переторжку, закупку биржевых товаров на бирже, отменить аукционный перечень, разрешить заказчику выбирать любые конкурентные способы закупок. Это снизит долю закупок у единственного поставщика. Также нужно разрешить определять в целях минимизации риска и развития конкуренции не одного, а нескольких победителей", - отмечает Алексей Ульянов.

При всем этом права граждан не пострадают – любой запрос и жалобу любой госорган обязан рассмотреть в течение 30 дней. Но работники контрольных органов должны нести материальную и дисциплинарную ответственность за ущерб в результате рассмотрения необоснованных жалоб.

Георгий Сухадольский, руководителя аналитического центра "Интерфакс-ProЗакупки" считает, что в этом вопросе все-таки должен быть баланс интересов и приоритет целей, чтобы не получилось как в известной поговорке "за двумя зайцами погонишься…".

"Для начала надо определиться, что является более важным для стратегически строек – борьба с коррупцией и безоглядное право любого подать жалобу на любой стадии проведения закупки или своевременное возведение объекта, - отмечает он. - Но при любом обжаловании жалобщик должен сначала доказать, как именно обнаруженное нарушение повлияло на его личные права и интересы. Например, в некоторых странах обжаловать выбор победителя имеет право только занявший второе место, т.е. исключительно лицо, которое потенциально может занять место победителя, и никто более".

"44-ФЗ является одним из самых обсуждаемых законов. При этом эффективность работы в рамках данного закона ежегодно повышается, - комментируют представители комитета Торгово-промышленной палаты РФ по развитию системы закупок. - Считаем необходимым отметить, что в рамках своего выступления на итоговой пресс-конференции Сергей Аксенов высказался не только за изменение положений 44-ФЗ, но и за повышение квалификации кадров, которые работают в системе государственных закупок Крыма. Также было отмечено, что в закупках Крыма принимают участие компании, которые, сталкиваясь на практике со сложностью поставок, срывают сроки исполнения контрактов, в которых они победили с заниженной стоимостью. Говоря о "профессиональных жалобщиках" в рамках 44-ФЗ, необходимо отметить, что закон четко регламентирует процесс закупок, тем самым уменьшая процент необоснованных обращений. При этом важно помнить об открытости процедур закупочной деятельности в рамках 44-ФЗ и недопустимости уменьшения контроля за такими процедурами, в том числе и с помощью общественного контроля. Комитет готов проработать проблемы, которые возникают у крымских заказчиков, и постараться помочь в их скорейшем устранении".