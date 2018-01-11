Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / 23-24 января пройдет вебинар для поставщиков

    23-24 января пройдет вебинар для поставщиков

    Поделиться

    Приглашаем Вас принять участие в вебинаре "Учебный курс профессионального поставщика". После прохождения обучения Вы приобретете теоретические и практические навыки, необходимые для работы на площадке электронных торгов Газпромбанка. Также Вы изучите специфику торгов на секции закупок Газпрома. 

    Также будут рассмотрены изменения в законодательстве, регулирующие закупки по 223-ФЗ, и их влияние на поставщиков.

    Дата обучения: 23 - 24 января 2018 г.

    Режим занятий: 10:30 – 13:00
    Форма обучения: онлайн
    Стоимость: 6 000 руб.
    Телефон для получения дополнительной информации: 7 (495) 150-06-61

    Записаться на вебинар

    Программа вебинара

    23 января

    Время

    Тема

    10:30-11:20

    Обзор программы обучения.

    О практике участия в закупках по 223-ФЗ.

    - Обзор законодательства, регулирующего закупки отдельных видов юридических лиц. 

    - Вопросы применения отдельных нормативных актов при планировании и осуществлении закупок

    - Контроль за соблюдением норм Закона № 223-ФЗ, возможности по обжалованию, новые изменения.

    11:20-12:20

    Отличительные особенности ЭТП ГПБ.

    - Технические возможности работы площадки.

    - Использование электронного документооборота и электронной подписи.

    - Основные формы закупок.

    - Работа в корпоративной секции ЭТП ГПБ.

    - Прохождение регистрации и перерегистрации поставщиков.

    - Поиск процедур, особенности оплаты и обеспечения участия.

    - Подача запросов на разъяснение и заявок на участие:

    - Торги и уторговывание.

    12:20-13:00

    Особенности работы на секции ГК Газпром.

    Дополнительные возможности использования банковских сервисов.


    24 января

    Время

    Тема

    10:30-12:50

    Практическая работа на ЭТП ГПБ на примере учебной версии площадки.

    12:50-13:00

    Ответы на вопросы
     

    Телефон для получения дополнительной информации: 7 (495) 150-06-61

    Записаться на вебинар


    обучение, 223-ФЗ, Вебинар
    Для обсуждения этой статьи и оперативного получения информации по теме закупок присоединяйтесь к нам в соц. сетях
    предыдущая записьназад к спискуследующая запись
    Другие новости

    11 февраля 2021 г.

    Новый хит Обучающего центра ЭТП ГПБ — вебинар по квотированию посетило более двух тысяч человек

    Подробнее

    04 февраля 2021 г.

    Мероприятия Корпорации МСП с поддержкой ЭТП ГПБ в феврале 2021 года

    Подробнее

    28 сентября 2020 г.

    Мероприятия Корпорации МСП с поддержкой ЭТП ГПБ

    Подробнее

    06 апреля 2020 г.

    Национальный режим в сфере закупок с 2020 года

    Подробнее

    23 марта 2020 г.

    Онлайн семинар Корпорации МСП «Участие субъектов МСП в закупках отдельных видов юридических лиц по Федеральному закону № 223-ФЗ»

    Подробнее

    05 апреля 2018 г.

    Запишитесь на вебинар и узнайте, как найти клиентов без лишних затрат

    Подробнее

    28 марта 2018 г.

    Изучите возможности сервиса Invest Vitrina на бесплатном вебинаре

    Подробнее

    07 марта 2018 г.

    Открыта запись на вебинар о консолидированных закупках

    Подробнее

    05 марта 2018 г.

    Открыта запись на вебинар для поставщиков

    Подробнее

    27 февраля 2018 г.

    Открыта запись на вебинар ГИСП для заказчиков

    Подробнее

    15 февраля 2018 г.

    Состоялся первый вебинар ЭТП ГПБ и ФРП

    Подробнее

    13 февраля 2018 г.

    Торговые инструменты ГИСП для заказчика и поставщика

    Подробнее

    03 февраля 2018 г.

    ЭТП ГПБ проведёт двухдневный вебинар для поставщиков

    Подробнее

    03 ноября 2017 г.

    ЭТП ГПБ проведёт двухдневный вебинар для поставщиков

    Подробнее

    06 октября 2017 г.

    ЭТП ГПБ проведёт двухдневный вебинар для поставщиков

    Подробнее
    Позвонить