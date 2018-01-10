ООО «ТрансКапСтрой» переводит закупки на ЭТП ГПБ

ООО «ТрансКапСтрой» с января 2018 года переводит закупочную деятельность по строительным материалам, оборудованию и услугам техники на Электронную Торговую площадку Газпромбанка.

За первые рабочие дни уже размещены процедуры с НМЦ более 24 млн. р. по направлениям «Услуги техники», «Транспорт и логистика», «Оборудование». Ознакомиться с актуальными закупками можно по ссылке, также есть возможность подписки на обновления публикуемых торгов ООО «ТрансКапСтрой» по электронной почте (форма подписки находится в меню слева под фильтрами) либо получать их в Telegram.

Строительная компания ООО «ТрансКапСтрой» – одно из ведущих предприятий г. Москвы и Московской области в мостостроении и промышленно-гражданском строительстве. ООО «ТрансКапСтрой» входит в состав Группы Компаний «АРКС», которая оказывает полный комплекс строительных работ в секторах промышленного и транспортного строительства: строительство объектов транспортной инфраструктуры, строительство объектов атомной энергетики, промышленное и гражданское строительство, буровые работы.