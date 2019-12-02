5 лет Торговому Порталу ЭТП ГПБ – интервью руководителя проекта Андрея Охапкина

20 ноября Торговому Порталу ЭТП ГПБ исполнилось 5 лет – значительная дата на жизненном пути одного из самых прогрессивных маркетплейсов b2b и b2g российского рынка электронных закупок. В честь этого яркого события отдел Маркетинга ЭТП ГПБ представляет вашему вниманию интервью с руководителем проекта Торговый Портал Охапкиным Андреем Евгеньевичем. Сейчас мы сможем подробнее узнать, что же это за проект и как там все устроено.

Назовите, пожалуйста, свой проект и охарактеризуйте его парой-тройкой фраз?

Проект называется Торговый Портал закупок малого объема, реализован на платформе Электронной торговой площадки Газпромбанка, и он позволяет удовлетворить потребность в закупках товаров, работ, услуг, проведя предварительную процедуру маркетингового исследования для получения актуальных цен.

Для кого предназначен Торговый Портал ЭТП ГПБ?

С одной стороны – это Заказчик с потребностью в закупке, с другой стороны – Поставщик, которому требуется расширить свой рынок сбыта. Поставщики у нас, как правило, субъекты МСП, то есть, помимо крупных поставщиков, у нас имеются представители малого и среднего бизнеса, в том числе индивидуальные предприниматели. Среди Заказчиков представлены крупные коммерческие предприятия и организации, которые проводят закупки в рамках 223-ФЗ и 44-ФЗ.

Какие основные особенности проекта – какое используется программное обеспечение, как он автоматизирован, какие основные механизмы применяются, с практической и технической точки зрения как работает проект?

Все что нужно для работы на Торговом Портале – это интернет и браузер, вход можно осуществить с любого персонального компьютера, для участия в процедурах на Торговом Портале не обязательна электронная подпись как для Поставщика, так и для Заказчика. Технология является облачной, Поставщики и Заказчики работают онлайн.

Какие сильные стороны у Торгового Портала, чем вы отличаетесь от конкурентов и в рамках данного направления?

Самая сильная сторона Торгового Портала – возможность для контрагента работать на своих условиях. Заказчик указывает допустимые для него условия, Поставщик имеет возможность предложить свои, альтернативные условия, или согласиться с предложенным вариантом. В любом случае и Заказчик, и Поставщик останутся довольны. Помимо этого, Торговый Портал обеспечивает прозрачность закупок, соответствующий объем полезной аналитики по итогам закупок. К числу важных преимуществ можно также отнести низкий порог входа – не требуется ЭП, не требуется дополнительного ПО, даже самый маленький Поставщик уже через 5-10 минут получает возможность направить свое ценовое предложение Заказчику.

На Торговом Портале начинает действовать новая электронная процедура, расскажите о ней подробнее?

Для возможности исполнения приказа ПАО «Газпром» №308 от 23 Июля 2019 года «0б установлении предельной суммы договора на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), заключаемого компанией Группы Газпром с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без проведения конкурентных закупок», на базе Торгового портала создан новый тип ценового запроса – «Закупка у единственного Поставщика (подрядчика, исполнителя)».

Новый тип ценового запроса позволяет дочерним обществам ПАО «Газпром» оформлять сделки согласно п. 17.1.9 Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Газпром» и компаний Группы Газпром.

При этом, новый тип ценового запроса предоставляет возможность получать ценовую информацию от поставщиков согласно п.п 4.5.5 и п.п. 4.5.5.1. Положения.

В связи с тем, что достаточно большое количество организаций ПАО «Газпром» направляло нам просьбу о реализации данного способа закупки, мы оперативно предоставили им такую возможность и сейчас уже порядка десяти дочерних организаций применяют данный способ на Торговом Портале, соответственно, ждем и другие компании для участия в данных процедурах.

Стоит отметить, что данный способ закупок для коммерческих организаций, не относящихся к ГК Газпром, очень схож со стандартной процедурой, а для Газпрома имеются различия в части лимитов на закупки. То есть, если по стандартному процессу, прописанному в Положении, при использовании Торгового Портала можно осуществлять закупки до 500 тыс. рублей без НДС, то при закупке у Единственного Поставщика эта сумма составляет до 1 млн. рублей без НДС.

Какие еще типы закупок действуют на Торговом Портале, какая у них специфика?

Начну со стандартного способа закупки – он подразумевает опрос рынка Заказчиком и последующее создание заказа с выбором победителя. При этом, как было отмечено ранее, у компаний ГК Газпром действует ограничение на 500 тыс. рублей без НДС. У других Заказчиков подобных ограничений нет, однако если по бизнесу такие ограничения имеются, они могут быть гибко имплементированы в Торговый Портал.

Также имеется способ закупки, который мы называем субконтрактация – это когда имеется один крупный Заказчик и много подрядчиков, субподрядчиков нескольких уровней, между каждым из которых имеются договорные отношения. Крупный заказчик делегирует право на приобретение товаров, работ, услуг подрядчикам, далее осуществляет контроль за закупками, выбирает победителей по Ценовым запросам подрядчиков.

Как это работает, вот на Портале кто как размещает заказы в субконтрактации?

Например, у нас размещаются крупные Заказчики, которым необходимо провести техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств и специализированной техники. Они делегируют право приобретать товары, работы, услуги своим доверенным ремонтным станциям, ремонтные станции осуществляют опрос рынка, Заказчик контролирует весь процесс и выбирает победителей по ценовым запросам.

То есть, в рамках процедуры ремонтная станция выступает в качестве Заказчика, а над ней находится большой Заказчик?

Да, ремонтная станция в данной ситуации выступает в качестве подрядчика, который имеет право приобретать товары, работы и услуги.

И это может работать, в том числе, по разным регионам?

Да, в том числе.

Какие есть еще ограничения? Могут, например, на Торговом Портале физические лица участвовать?

Физические лица на Торговом Портале не участвуют, но могут принимать участие индивидуальные предприниматели, АО, ЗАО, ООО, никаких ограничений на тип юридического лица нет.

Что нужно для участия в закупках на Торговом Портале? Что предоставляет Заказчик, что предоставляет Поставщик?

По факту, для Поставщиков нужна только регистрация на Торговом Портале, которую можно пройти за 5-10 минут – пользователь заполняет основные данные об организации, либо присоединяется к текущей зарегистрированной организации, также заполняет данные о себе, затем получает письмо на почту, подтверждает учетную запись, переходит в личный кабинет, может участвовать в торгах.

Дополнительным инструментарием для Поставщика является его прайс-лист и его карточка контрагента. Карточка контрагента – это основные сведения об организации, в том числе там хранятся сведения о кодах ОКПД2, по которым работает данный контрагент. Система при публикации Заказчиком ценового запроса «понимает», какие коды ОКПД2 были Заказчиком заявлены в ценовом запросе и по каким кодам ОКПД2 работает Поставщик, соответственно, по этому признаку осуществляется приглашение.

Другой признак, по которому осуществляется приглашение – это прайс-лист Поставщика. Поставщик после регистрации на Торговом Портале может разместить полностью свой прайс-лист, указать цену, указать регионы поставки и прочие характеристики. Соответственно, система будет «понимать», какие позиции заявлены Заказчиком, какие позиции есть у Поставщика, и по данному признаку приглашать их в закупки.

Для Торгового Портала, по общему порядку, не требуется аккредитация Поставщика.

В случае с Заказчиком ситуация несколько иная – помимо регистрации требуется также пройти аккредитацию. Аккредитация – это создание заявки и прикрепление таких документов как выписка из ЕГРЮЛ и пары других документов. Операторы Торговой Площадки проверяют эти документы, верифицируют организацию, после чего Заказчик может начинать работу.

Как отслеживается актуальность товаров у организации? То есть, например, организация зарегистрировалась в прошлом году, выложила прайс-лист и забыла о нем, а товары висят в доступе, хотя по факту их нет. Как осуществляется актуализация прайс-листов?

Нагрузка по актуализации прайс-листов полностью лежит на Поставщике. Поставщик должен в актуальном состоянии вести свой прайс-лист, есть различные характеристики в прайс-листе, например, «цена актуальна до», то есть, Поставщик может указать, что цена в прайс-листе актуальна до определенного числа.

Также Поставщик может актуализировать свой прайс-лист после получения ценового запроса, введя цены и приведя прайс-лист в актуальный вид. Либо есть еще автоматизированная форма, когда Поставщик обновляет данные в своей внутренней системе (например – в 1С), и эти данные затем попадают в систему Торгового Портала. Данный механизм требует определенных технических усилий со стороны Поставщика, чтобы завязаться на наш стандартный инструментарий.

То есть, я правильно понимаю, что если Поставщик обновил выгрузку 1С, она автоматически появляется и на Торговом Портале?

Да, если провести интеграцию, будет осуществляться автоматическое обновление прайс-листа, более того, возможна также и автоматическая подача ценового предложения. Если цены хранятся в актуальном виде и если нам Поставщик разрешает, мы от его лица отвечаем его актуальными ценами на ценовые запросы в автоматическом режиме.

Как последовательно выглядит схема взаимодействия Поставщика и Заказчика на Торговом Портале?

Заказчик публикует свою потребность, у нас это называется «Ценовой запрос», это своего рода маркетинговое исследование, через которое Заказчик может получить актуальные цены по своим потребностям, в зависимости от региона поставки, объема продукции и других факторов.

Заказчик набирает корзину позиций как в интернет-магазине, указывает количество, указывает условия оплаты и доставки и срок предоставления ответа на ценовой запрос.

Когда срок предоставления ответа на ценовой запрос подходит к концу, Заказчик может выбрать победителя и сформировать прямой заказ для Поставщика.

Поставщик, в свою очередь, получает либо e-mail уведомление с приглашением в ценовой запрос, либо он может ознакомиться с реестром актуальных ценовых запросов и поучаствовать в интересующем его.

То есть Поставщик может прийти сам или его может пригласить Заказчик?

Да, далее Поставщик видит потребность, проставляет цены и ставки НДС, проставляет свою предполагаемую дату поставки и отвечает на ценовой запрос. После этого ему остается только ожидать момента окончания срока приема заявок, для того чтобы Заказчик выбрал победителя.

Какие процедуры на Торговом Портале пользуются наибольшей популярностью?

Безусловно, наибольшей популярностью пользуется стандартный процесс по оформлению ценового запроса с добавлением позиций в него из нашего справочника. Наш справочник насчитывает уже более 990 тыс. позиций прайс-листов. Каждая позиция привязана к классификатору, что позволяет, по итогу, собрать обширную аналитику, то есть понять, за определенный период времени какие товары закупались, из каких категорий, у каких Поставщиков и т.д. То есть, помимо самого закупочного блока, у нас еще пользуется популярностью аналитический блок, который включает в себя различного рода отчеты.

А как получают данные из Справочника? Это дополнительная услуга или базовая услуга?

Это базовая услуга, добавление позиций в справочник осуществляется на безвозмездной основе, любой пользователь может добавлять позиции из справочника себе в прайс-лист.

Если его позиции соответствуют параметрам Справочника?

Да, совершенно верно, если Поставщик, например, не нашел свою позицию в нашем справочнике, то ему необходимо будет оформить заявку на добавление позиций в справочник, чтобы наша служба нормативно-справочной информации привязала данную позицию к нашему классификатору и, опираясь на нормативные документы, полностью описала данную позицию, присвоила все необходимые атрибуты, для того, чтобы и Заказчик мог осуществить атрибутивный поиск и чтобы в дальнейшем можно было получить аналитику по данной позиции.

Добавлю также, что для Заказчиков наш сервис является полностью бесплатным, а Поставщик может бесплатно подавать ценовые предложения. В случае если Поставщик был выбран победителем по ценовому запросу и оформлен прямой заказ, с которым Поставщик согласился, то взимается комиссия в пользу ЭТП в размере 1% с суммы контракта.

Насколько будет востребована закупка у единственного Поставщика и кем?

В первую очередь, со стороны Заказчиков, данная процедура, как было сказано, настроена в пользу дочерних обществ Газпрома, для исполнения определенных пунктов положения о закупках. Тем не менее, определенных ограничений на Поставщиков нет, то есть в данных процедурах могут принимать участие не только какие-либо «проверенные» поставщики ГК Газпром, но также и любые другие Поставщики с рынка, даже те, которые только зарегистрировались, могут принять участие.

То есть, эта процедура становится для поставщика способом попасть в закупки ГК Газпром?

Да, для Поставщика это действительно возможность расширить рынок сбыта, это возможности для локальных поставщиков, и в принципе удобный новый механизм портала. Подчеркну, что по стандартным ценовым запросам ГК Газпром поставщики также не имеют ограничений на участие.

Есть ли конкуренты, в чем преимущество Торгового Портала над аналогами?

Да, конечно есть аналоги. Вообще, вся эта история, наверное, началась с китайского маркетплейса Alibaba, который запустился порядка 20 лет назад, данная история, с точки зрения b2b оказалась очень успешной, и все остальные в других странах начали перенимать этот опыт.

На данный момент у Торгового Портала имеется несколько преимуществ.

Основное – это гибкая и быстрая имплементация торгово-закупочных политик компании в Торговый Портал. То есть, когда приходит новая компания в качестве пользователя системы – мы их опрашиваем, какие имеются ограничения, какую они хотят получать аналитику по итогам закупок, как они хотят автоматизировать процесс. Мы принимаем все эти сведения и копируем закупочный процесс заказчика в систему.

И следующее преимущество – это возможность работы с крупными Заказчиками для поставщиков, помимо ГК Газпром у Торгового Портала есть и другие крупные контрагенты. Мы являемся партнером Министерства Промышленности, где имеется ряд организаций, которые закупаются по 44-ФЗ, некоторые из этих предприятий представлены на Торговом Портале. Также у нас имеются такие крупные заказчики как Ростелеком, Таттелеком и многие другие.

Благодарю, это действительно серьезные конкурентные преимущества! Ну и последний вопрос, в ноябре Торговому Порталу исполняется 5 лет, это солидный срок, как вы видите перспективы развития Торгового Портала, какой у него план-максимум?

Как такового плана-максимума нет, поскольку нет пределов совершенству, но имеются определенные планы на расширение функционала. Хотелось бы не только предоставлять Заказчику и Поставщику возможности соприкосновения в сфере закупки, но и отслеживать послезакупочную деятельность. Сейчас рассматривается возможность предоставить Заказчику инструмент для отслеживания поставки, условий соблюдения договора и прочие важные задачи.

Не хотите ли вы расширить Торговый Портал, сделать его более доступным, не привязываясь к ФЗ-44 и ФЗ-223?

На текущий момент времени мы предоставляем функционал не только для субъектов 44-ФЗ и 223-ФЗ, у нас также работают и коммерческие организации. То есть функционал Портала может действовать как с учетом законодательных ограничений, так и в сегменте, специально законодательно не ограниченном.

Андрей Евгеньевич, большое спасибо! Очень подробный, очень широкий обзор, теперь мы знаем о Торговом Портале много больше.

За 5 лет на Торговом Портале ЭТП ГПБ было проведено более 90 тыс. закупок, а общий объем заказов составил 15 700 000 000 руб. Первый заказ был размещен 20 ноября 2014 года. Сегодня Торговый Портал – эффективный инструмент торгов, который позволяет решать задачи крупных Заказчиков, учитывать интересы малого и среднего бизнеса, развивать современные методы электронных торгов и реализовывать сложные цифровые сервисные модели.

Мы поздравляем Торговый Портал со знаковой датой, желаем дальнейшего роста и процветания!