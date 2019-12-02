В Россию ввезли более 95% планируемых к поставке незарегистрированных лекарств для детей

Более 95% планируемых к ввозу на территорию РФ не зарегистрированных в стране лекарств для тяжелобольных детей уже поставлены в страну. Об этом сообщили в ФГУП «Московский эндокринный завод» (МЭЗ).

Ранее, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении более 26 млн руб. на закупку 11270 упаковок необходимых детям иностранных лекарств, не зарегистрированных в РФ. В рамках исполнения распоряжений правительства РФ МЭЗ ввез 7620 упаковок «Клобазама» (международное непатентованное название препарата «Фризиум»).

Как говорится в сообщении, из необходимого количества 11270 упаковок, утвержденного распоряжением правительства Российской Федерации, на сегодняшний день ввезено уже 10720 упаковок.

Уточняется, что МЭЗ осуществил ввоз 3100 упаковок «Диазепама». Препарат предназначен для купирования судорожного синдрома у детей, больных эпилепсией. В дальнейшем «Диазепам» передадут в 45 субъектов, которые заявили о потребности в лекарственных формах этого препарата.

Минздрав подготовил и разослал в регионы памятки для родителей, дети которых нуждаются в не зарегистрированных в России сильнодействующих лекарственных препаратах. Эти памятки состоят из двух частей: для тех родителей, чьи дети уже получили заключение врачебной комиссии и решение консилиума врачей о необходимости получения лекарства, вторая часть адресована родителям, которым еще предстоит получить все необходимые документы.