При «Ростехе» создадут третейский суд

Заместитель председателя Комитета по финансовому рынку Антон Гетта внес в Госдуму законопроект, которым предлагается создать при государственной корпорации «Ростех» постоянно действующее арбитражное учреждение для разрешения споров с участием промышленных компаний, входящих в госкорпорацию, а также предприятий ОПК и промышленных компаний. В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования. Соответствующий документ размещен на сайте нижней палаты парламента.

Поправки вносятся в закон о промышленной политике, его предлагается дополнить главой, согласно которой для администрирования арбитража (третейского разбирательства) споров, возникающих между промышленными компаниями, создается постоянно действующее арбитражное учреждение. Оно создается при некоммерческой организации, учредителем которой является госкорпорация «Ростех».

В данный арбитраж могут передаваться споры в том случае, если одной из сторон являются дочерние общества госкорпорации, подконтрольные ей общества, а также общества, в которых госкорпорация имеет возможность определять решения. В создаваемый арбитраж могут обращаться также организации, относящиеся к оборонно-промышленному комплексу (ОПК) и субъекты деятельности в сфере промышленности.

Как говорится в пояснительной записке к документу, «Ростех» участвует в капитале значительного числа организаций или имеет возможность влиять на принимаемые этими организациями решения. При этом возникающие между ними споры компании вынуждены разрешать в судебном порядке в судах РФ.

«Сфера осуществления деятельности указанными организациями имеет определенную специфику, нередко возникающие споры вытекают из отношений при закупках товаров, работ, услуг, сведения о которых составляют государственную тайну», — отмечается в пояснительной записке.

По мнению автора, принятие данного закона будет способствовать развитию института арбитража в РФ в сфере промышленной политики, повысит авторитет и привлекательность третейского разбирательства, позволит снизить нагрузку на государственные суды.