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    Школы и избиркомы подключат к интернету отечественного телеком-оборудования

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    Школы, региональные избирательные комиссии подключат к интернету с использованием российского телеком-оборудования. Соответствующее требование включено в правительственное распоряжение об определении ПАО «Ростелеком» единственным поставщиком по предоставлению телеком-услуг школам и избиркомам в 2019-2020 гг. Документ опубликован на портале правовой информации.

    «Ростелеком» определен единственным поставщиком по предоставлению заказчикам доступа к интернету и информационным системам, передаче данных, их защите, а также ограничению доступа к запрещенной информации, мониторингу и обеспечению безопасности связи при подключении к интернету и информационным системам.

    Устанавливается ряд дополнительных требований к единственному поставщику. В их числе — использование оператором телекоммуникационного оборудования российского происхождения.

    При отсутствии необходимого российского оборудования или в случае неготовности производителя поставить необходимый объем оборудования, «Ростелеком» сможет использовать импортную технику — по согласованию с госзаказчиком.

    Оператор может привлекать при предоставлении услуг субподрядчиков и соисполнителей. При этом на долю услуг, выполняемых самим «Ростелекомом», должно приходиться не менее 5% совокупного стоимостного объема обязательств по соответствующим госконтрактам.

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