Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Разъяснены особенности регистрации участников закупок в ЕИС

    Разъяснены особенности регистрации участников закупок в ЕИС

    Поделиться

    Казначейство России разъяснило особенности регистрации участников закупок в ЕИС. Соответствующая информация содержится в письме Федерального казначейства № 07-04-05/14-24182.

    Специалисты ведомства напомнили, что с 1 января 2020 г. только участники закупок, прошедшие регистрацию в ЕИС и включенные в единый реестр участников закупок, смогут принять участие в электронных процедурах по 44-ФЗ, конкурентных закупках, участниками которых могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, по ст. 3.4 223-ФЗ, в процедурах предварительного отбора и электронного аукциона на оказание услуг или выполнение работ по капитальному ремонту имущества в многоквартирном доме по постановлению Правительства РФ № 615.

    Также сообщается, что для регистрации в ЕИС участнику закупки необходимо пройти регистрацию, идентификацию и аутентификацию в единой системе идентификации и аутентификации, сформировать информацию и документы, предусмотренные п.п. 5 и 6 правил регистрации участников закупок в ЕИС, для их размещения в ЕРУЗ.

    Подробная информация о прохождении регистрации в ЕИС в качестве участника закупки указана в руководстве пользователя «Регистрация участников закупок и пользователей в ЕИС», размещенном в открытой части ЕИС в разделе «Документы». Информация об участниках закупок, зарегистрированных в ЕРУЗ, доступна в открытой части ЕИС в разделе «Поставщикам».

    Для обсуждения этой статьи и оперативного получения информации по теме закупок присоединяйтесь к нам в соц. сетях
    предыдущая записьназад к спискуследующая запись
    Позвонить