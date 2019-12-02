Разъяснены особенности регистрации участников закупок в ЕИС

Казначейство России разъяснило особенности регистрации участников закупок в ЕИС. Соответствующая информация содержится в письме Федерального казначейства № 07-04-05/14-24182.

Специалисты ведомства напомнили, что с 1 января 2020 г. только участники закупок, прошедшие регистрацию в ЕИС и включенные в единый реестр участников закупок, смогут принять участие в электронных процедурах по 44-ФЗ, конкурентных закупках, участниками которых могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, по ст. 3.4 223-ФЗ, в процедурах предварительного отбора и электронного аукциона на оказание услуг или выполнение работ по капитальному ремонту имущества в многоквартирном доме по постановлению Правительства РФ № 615.

Также сообщается, что для регистрации в ЕИС участнику закупки необходимо пройти регистрацию, идентификацию и аутентификацию в единой системе идентификации и аутентификации, сформировать информацию и документы, предусмотренные п.п. 5 и 6 правил регистрации участников закупок в ЕИС, для их размещения в ЕРУЗ.

Подробная информация о прохождении регистрации в ЕИС в качестве участника закупки указана в руководстве пользователя «Регистрация участников закупок и пользователей в ЕИС», размещенном в открытой части ЕИС в разделе «Документы». Информация об участниках закупок, зарегистрированных в ЕРУЗ, доступна в открытой части ЕИС в разделе «Поставщикам».