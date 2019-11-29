Состоялась конференция по Технологии ЕНН

21 ноября 2019 года в редакции газеты «Аргументы и факты» состоялась конференция, посвященная повышению роли отраслевых союзов и ассоциаций в создании законодательной базы, необходимой для успешного перехода к цифровой экономике, и применению Единого цифрового каталога промышленной продукции и услуг на основе единого номенклатурного номера («Технология ЕНН») в государственном и негосударственном секторах экономики. Организаторами конференции стали Союз предприятий аграрного и промышленного комплексов « Возрождение » , электронная торговая площадка Газпромбанка ЭТП ГПБ, « Общероссийский профсоюз «Единение» и консорциум «Кодекс». В конференции приняли участие представители профессиональных ассоциаций и союзов, а также разработчики «Технологии ЕНН» и технологические партнеры.

В ходе конференции состоялся обстоятельный обмен мнениями между специалистами разных отраслей экономики, обсуждались вопросы межотраслевой кооперации, взаимодействия с органами государственной власти и бизнес-структурами. По мнению участников конференции, в условиях усложняющегося мира и увеличения доли использования информационных технологий в процессе выполнения производственных задач, значительно возросла потребность в принятии выверенных, системных решений. «Роль экспертных и научных групп должна возрастать. Экспертиза проектов, обсуждение возможных вариантов их реализации, возможности сращивания наработок разных отраслей – такова потребность и веление времени», – уверен Алексей Чернышов, вице-президент консорциума «Кодекс».

Участники конференции обсудили актуальные вопросы, связанные с производством, закупками и использованием отечественной продукции. Представители профессиональных ассоциаций и союзов рассказали о сложностях, связанных с недобросовестным поведением поставщиков некачественной продукции и несовершенством процесса сертификации. «Помочь в решении этих вопросов может Единый цифровой каталог промышленной продукции и услуг на основе единого номенклатурного номера, который позволит производителям рассказать о своей продукции и её качестве, а покупателям – с лёгкостью найти необходимое оборудование или услуги. Каталог должен стать инструментом, позволяющим развивать российскую промышленность и экономику», – говорит Михаил Никитенко, заместитель коммерческого директора консорциума «Кодекс».

Каталог реализован в рамках уникального проекта «Технология ЕНН» и на сегодняшний день успешно используется на ЭТП ГПБ при организации закупок продукции и услуг для государственного и негосударственного секторов экономики. В его создании принимали участие ключевые союзы и ассоциации аграрно-промышленного комплекса, представляющие интересы более одной тысячи предприятий и организаций из 25 регионов РФ.

«Фундаментом каталога стали технологии, разработанные российскими учеными много лет назад, и нормативно-справочная информация, используемая заказчиками и производителями самой разнообразной продукции. Мы стремились создать гармоничную цифровую среду, которая обеспечивает взаимодействие различных отраслей и позволяет на практике реализовать заявленные сегодня государственные приоритеты: цифровизация, энергоэффективность, импортозамещение», – рассказал Юрий Филипповский, к.т.н., представитель авторского коллектива.

«Подобные каталоги очень важны. Заказчики часто не знают о существовании новых продуктов и технологий, специалисты по закупкам не всегда умеют найти нужный товар или услугу, а поставщики или производители – определить, соответствует ли их продукция требованиям заказчика. Да и торговым площадкам бывает сложно пригласить к сотрудничеству нужных поставщиков. Мы создали каталог в сотрудничестве с отраслевыми организациями и производителями товаров, и я надеюсь, он поможет решить эти проблемы», – отметил Анатолий Лаврухин, руководитель Дирекции развития сервисов ЭТП ГПБ.

«Технология ЕНН» имеет большое практическое и социальное значение. Вместе с тем, надо учитывать, что товары и услуги должны быть качественными и соответствовать требованиям потребителей по характеристикам, в том числе в области безопасности, экологичности и др. И для этого одной цифровой технологии мало. Проблему надо решать комплексно с учетом мнения отраслевых и профессиональных объединений и экспертов, с привлечением ученых для создания образцов оборудования и материалов, превосходящих по параметрам зарубежные аналоги, путем развития добровольной системы сертификации», – уверена Алла Высоцкая, генеральный директор, председатель Совета директоров Союза АПК «Возрождение».