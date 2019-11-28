Эксперт ЭТП ГПБ на Op-Ex Russia 2019

20-22 ноября в Сочи прошла 6-я конференция по оперативной эффективности в нефтегазохимической промышленности. Партнером мероприятия выступило ПАО «Газпром нефть». В числе приглашенных докладчиков выступил эксперт ЭТП ГПБ Сергей Калинин.

На конференции обсуждались вопросы достижения высокого уровня производственной эффективности, а также современные методы, инструменты и решения, позволяющие повысить уровень надежности, прибыльности и интеграции процессов и активов предприятий.

Одной из ключевых тем мероприятия стал актуальный тренд в нефтегазовой отрасли мира – цифровизация бизнеса. Руководитель направления дирекция по работе с клиентами ЭТП ГПБ Сергей Калинин выступил с докладом по этой тематике.

Сергей рассказал, как используются сервисы ЭТП ГПБ для повышения эффективности бизнеса, достижения конкурентных преимуществ, развития существующих бизнес-моделей при помощи цифровых технологий.

Ключевой темой доклада стал сервис IPM, обеспечивающий эффективные цифровые решения управления инвестициями. Также были рассмотрены такие сервисы из линейки продуктов ЭТП ГПБ как САРК, аналитическая система Trade Inspect, Единый нормативный справочник и ЭДО.

Комплексные решения ЭТП ГПБ по реализации цифровых решений в инвестициях вызвали большой интерес у аудитории, представленной представителями крупнейших российских и мировых нефтегазохимических брендов.