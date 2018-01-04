Возможности информационно-аналитической системы Trade Inspect

В рамках декабрьского Национального Конгресса «Модернизация промышленности России: Приоритеты и пути развития» Анна Шагарова, руководитель проекта Trade Inspect рассказала об аналитике закупок и развитии информационно-аналитической системы.

Trade Inspect входит в состав сервисов ГИСП, система обобщает данные из ЕИС и не только, и представляет их в более удобном для использования разрезе. Есть несколько типов информационно-аналитических систем, которые можно объединить в 3 типовые группы.

Первый тип - это информационно-аналитические системы, которые собирают данные из ЕИС, с коммерческих площадок и из открытых источников (Росстат, налоговые службы и т.д.). Все они формируют профиль поставщика, который позволяет оценить надежность компании, ее активность и успешность участия в торгах.

Второй тип – это качественные поисковики, которые существуют с момента образования ЕИС, и пик их расцвета связан с тем, что в свое время ЕИС не обладала возможностями качественного поиска по закупкам и подпиской на новые торги. Поставщику приходилось тратить много времени и ресурсов, чтобы найти нужные для себя лоты и организовать свою работу, что привело к формированию большого количества информационных систем. Подобные системы непрерывно развиваются, обогащаются аналитическими модулями и преобразуются в CRM-системы управления поставщиками и процессами организации закупочной деятельности и т.д.

Третий тип - это группа не очень глубоких поисковиков, которые первично забирают данные с ЕИС, которые по сути являются приманкой для пользователей. А далее эти платформы предлагают воспользоваться их финансовыми сервисами, сервисами выдачи банковской гарантии, предоставления консалтинговых услуг.

Trade Inspect – это информационно-аналитический модуль, который входит в состав сервисов ГИС Промышленности. В его составе доступны бесплатные для пользователей ГИСП реестры заказчиков, поставщиков и лотов, полностью аналогичные ЕИС, но в более удобном представлении. Также будут доступны профили поставщиков, которые содержат агрегированную информацию по статистическим показателям участия поставщика в закупках и реестр поданных им заявок.

Система Trade Inspect оперирует максимально полными данными по закупкам 223-ФЗ и 44-ФЗ, а также коммерческим закупкам.

Структурно сбор информации идет по лотам и раскладывается на 4 реестра: заказчиков, электронных торговых площадок, поставщиков и закупок. Благодаря такой группировке в итоге становятся доступными такие срезы информации, как реестр заказчиков, которые работают на конкретных ЭТП, реестр заявок конкретного поставщика, лотов конкретного заказчика и поставщиков конкретного заказчика. Такого рода группировка интересна тем, что ЕИС не дает такой информации в готовом для анализа виде, она доступны только в ручной трудоемкой обработке.

Система Trade Inspect помогает решать типовые задачи как заказчиков, так и поставщиков. Например, позволяет оценить, на какой ЭТП размещать закупки или участвовать в торгах. Для поставщиков актуальны вопросы расширения рынка сбыта продукции, и с помощью реестров лотов и заказчиков они смогут оценить эффективность расширения сбыта за счет участия в торгах по 44-ФЗ или рынка регламентированных закупок.

В системе заказчики смогут решить различные операционные задачи: подобрать поставщиков по определенному виду продукции и проверить контрагента с позиции финансовых и иных рисков, и системно-стратегические задачи: оценка рынка поставщиков и системная характеристика поставщика. Это позволит диверсифицировать закупки и поддерживать в адекватном состоянии выбранную группу поставщиков.

Система Trade Inspect позволяет поставщику найти закупку, изучить потенциального заказчика, оценить, стоит ли участвовать ему в такой процедуре. Если речь идет о стратегических задачах, то для поставщика это изучение спроса на его продукцию на рынке государственных и регламентированных закупок, а также системный анализ деятельности заказчиков и конкурентов-поставщиков.

Во всех реестрах доступен развернутый поиск по ОКПД2, ОКВЭД, наименованию лота, система фильтров для более углубленного анализа, возможность выгрузки данных в любом нужном формате, а также система графиков для быстрой оценки динамики участия в закупках, побед в торгах, размещения лотов и т.д.

Информационно-аналитический сервис доступен в составе ГИСП (большая часть функционала бесплатна для пользователей) или на отдельном ресурсе tradeinspect.ru.