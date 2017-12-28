Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Работа ЭТП ГПБ в новогодние праздники

    Работа ЭТП ГПБ в новогодние праздники

    Поделиться

    Уважаемые участники и организаторы торгов, поздравляем вас с наступающим Новым годом! Примите наши искренние поздравления с праздником! Пусть 2018 год будет насыщен грандиозными планами, творческими идеями, хорошими новостями и финансовыми успехами! Удачи и с праздником вас!

    В праздничные дни с 01.01.2018 по 08.01.2018 включительно ЭТП ГПБ будет работать в обычном режиме. В личном кабинете пользователя вам будут доступны все опции закрытой части площадки, соответствующие вашей роли, указанной при аккредитации. 

    Внимание! С 30.12.2017 по 08.01.2018 включительно пополнение баланса лицевого счета на ЭТП ГПБ будет не доступно. Круглосуточная поддержка поставщиков будет осуществляться по номеру 8-800-100-66-22 все праздничные дни. 



    новый год
    Для обсуждения этой статьи и оперативного получения информации по теме закупок присоединяйтесь к нам в соц. сетях
    предыдущая записьназад к спискуследующая запись
    Другие новости

    11 декабря 2020 г.

    Подарки и советы - адвент-календарь от ЭТП ГПБ

    Подробнее

    11 января 2017 г.

    Запущен сервис онлайн-консультант

    Подробнее
    Позвонить