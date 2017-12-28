Работа ЭТП ГПБ в новогодние праздники

Уважаемые участники и организаторы торгов, поздравляем вас с наступающим Новым годом! Примите наши искренние поздравления с праздником! Пусть 2018 год будет насыщен грандиозными планами, творческими идеями, хорошими новостями и финансовыми успехами! Удачи и с праздником вас!

В праздничные дни с 01.01.2018 по 08.01.2018 включительно ЭТП ГПБ будет работать в обычном режиме. В личном кабинете пользователя вам будут доступны все опции закрытой части площадки, соответствующие вашей роли, указанной при аккредитации.

Внимание! С 30.12.2017 по 08.01.2018 включительно пополнение баланса лицевого счета на ЭТП ГПБ будет не доступно. Круглосуточная поддержка поставщиков будет осуществляться по номеру 8-800-100-66-22 все праздничные дни.









