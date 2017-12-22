Президент обещал индивидуальный подход к закупкам учреждений культуры

Закон о контрактной системе не учитывает специфику закупок учреждений культуры, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета при президенте по культуре и искусству. Следует установить понятные, логичные и прозрачные правила финансово-хозяйственной деятельности творческих организаций.

Как сообщалось ранее, полностью выводить учреждения культуры из-под 44-ФЗ власти не планируют: закупка канцелярских принадлежностей, мебели и прочих типовых товаров по-прежнему будет происходить на конкурсной основе в соответствии с процедурами закона о госзакупках. Индивидуальный подход будет введен в сфере "сложных" закупок - речь идет о специфических товарах и услугах, таких, как сценическое оборудование.