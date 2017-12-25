В январе 2018 г. будет снят запрет на закупки ПО из стран ЕАЭС

Правительство РФ уточнило порядок соблюдения запрета на госзакупки иностранного программного обеспечения, предусмотренного ч. 3 ст. 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (постановление Правительства РФ от 20 декабря 2017 г. № 1594 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2015 г. № 1236").

В частности предполагается создать единый реестр программного обеспечения, происходящего из стран ЕАЭС, помимо единого российского реестра. Программы и базы данных, включенные в новый реестр, можно будет закупать для госнужд. Таким образом, условия допуска такого программного обеспечения приравнены к условиям для российского программного обеспечения. Оба реестра будут вестись в новой федеральной государственной информационной системе "Реестры программного обеспечения".

Документом скорректированы порядок и сроки регистрации заявлений о включении сведений о программном обеспечении в реестр российского программного обеспечения, проверки сведений, указанных в заявлении, а также их рассмотрения. В частности, проверка заявления и прилагаемых к нему документов будет производиться в течение 20 рабочих дней, в то время как сейчас на такую проверку не должно уходить более 10 дней (п. 17 Правил формирования и ведения единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (далее – Правила). А изменения в реестр российского программного обеспечения оператор будет вносить в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления об изменении сведений о программном обеспечении. Отметим, что сейчас на акутализацию сведений в реестре может уходить до 30 рабочих дней (п. 31 Правил).

Доступ к сведениям, содержащимся в реестре российского программного обеспечения, будет обеспечиваться как и сейчас посредством:

размещения сведений на официальном сайте оператора реестра российского программного обеспечения;

- предоставления безвозмездно по запросам заинтересованных лиц, направленным в форме электронного документа, подписанного простой электронной подписью.

Изменения вступят в силу 1 января 2018 года.



