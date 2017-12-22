43% всех закупок в госсекторе происходит с дисконтом менее 1%

Согласно данным "Национального рейтинга прозрачности закупок 2017", 27% заказчиков на российском рынке закупок работают 223-ФЗ и 73% – по 44-ФЗ. Объем размещения заказа по 44-ФЗ в период с 01.07.2016 г. по 30.06.2017 г. составил порядка 6,45 трлн. руб. Уровень потерь от низкой конкуренции на рынке госзакупок в последние несколько лет постоянно снижается. Значит ли это, что он становится по-настоящему конкурентным?

Закупки по 44-ФЗ

Объем размещения заказа по 44-ФЗ в указанный период составил порядка 6,45 трлн. руб. Таким образом, после 15% падения рынка госзаказа в 2015 г., вызванного неблагоприятной экономической ситуацией в стране, и существенного его роста в 2016 г., показатели указанного периода могут свидетельствовать о стабилизации спроса государственных заказчиков.

При этом количество конкурентных закупочных процедур в последние несколько лет постоянно снижается – за указанный период оно сократилось на 4,28%. Потери государства по причине низкой конкуренции в период с 01.07.2016 г. по 30.06.2017 г. авторы исследования оценивают в 135,56 млрд руб. С учетом инфляции этот показатель составляет 130,52 млрд.

Уровень потерь от низкой конкуренции, согласно данным исследования, в последние несколько лет постоянно снижался. В 2006-2014 гг. он четко коррелировал с показателем среднего числа участников конкурса. Начиная с 2015 г. число участников конкурсов остается практически неизменным, однако уровень потерь за этот период времени сократился почти на 80%.

Более 59% процедур в рамках 44-ФЗ опубликовано в форме электронного аукциона, что составляет более 70% от суммарного объема НПРЗ 2017. На долю открытого конкурса приходится 8,84% от общего объема размещенного заказа, при этом доля закупок в форме открытого конкурса – 1,13% от всех опубликованных процедур. На третьем месте по финансовым показателям конкурс с ограниченным участием – его доля в финансовом выражении от общего объема размещенного заказа весьма велика и составляет порядка 5,94%.

Около 43 % всех закупок в госсекторе происходит с дисконтом менее 1% – то есть, экономии средств фактически не происходит. Более 28% закупок происходит с дисконтом более 20%. При этом стоит отметить, что статистика развитых стран говорит о том, что пик числа госзакупок приходится на падение цены 10−15%. Крупнейшими электронными торговыми площадками, на которых проводятся государственные закупки, являются "Сбербанк-АСТ", "РТС-тендер" и ЕЭТП – на их долю приходится более 87% объемов торгов по 44-ФЗ.

Закупки по 223-ФЗ

По федеральному закону No223-ФЗ работает порядка 90 тыс. организаций. В период с 01.07.2016 г. по 30.06.2017 г. ими было заключено контрактов на общую сумму 39,2 трлн руб. При этом более трех четвертых объема закупок в рамках 223-ФЗ приходится на процедуры, которые проводятся по прямым правилам заказчика, что, по мнению авторов исследования, "косвенно может свидетельствовать о возможных нарушениях в сфере законодательства о закупках и непрозрачности проведения процедур".

Самый высокий уровень конкуренции при закупках по 223-ФЗ отмечается на открытых аукционах в электронной форме и открытых конкурсах: как по среднему числу поданных заявок 2,55 и 2,42 соответственно; так и по среднему числу допущенных заявок: 2,21 и 1,99 соответственно. В числе крупнейших электронных торговых площадок, с помощью которых заказчики организуют закупки по 223-ФЗ, "ТЭК-торг", ЭТП ГПБ, электронная торговая закупочная площадка ОАО РЖД, B2B-Center и ЕЭТП.

Среди основных направлений совершенствования созданной системы государственных и корпоративных закупок в России экспертов называют повышение квалификации поставщиков, сокращение процедурных требований, усиление ответственности заказчика за результаты закупок, развитие профессиональных сообществ и дальнейшую электронизацию закупок и документооборота.