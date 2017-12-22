Топ-3 ожидаемых изменений 223-ФЗ в 2018 году

20 декабря 2017 года Государственная Дума приняла в третьем чтении законопроект №821534-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части совершенствования закупок)». Он вносит изменения сразу в несколько федеральных законов, в том числе в 223-ФЗ. В настоящее время законопроект ожидает прохождения в Совете Федерации и подписания у Президента РФ.

1. Изменятся сроки заключения договора и порядок отмены конкурентной закупки

- «Дочерние» и «внучатые» хозяйственные общества вправе присоединиться к положению о закупке материнской компании. Положением о закупке предусматриваются конкурентные и неконкурентные закупки, устанавливается порядок осуществления таких закупок.

- Заказчик вправе отменить конкурентную закупку до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке. После наступления срока - только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

- Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола.

2. Вводятся новые условия обеспечения заявок и сроки подачи заявок

- В конкурентных закупках с начальной (максимальной) ценой договора до 5 миллионов рублей обеспечение заявок не устанавливается. В остальных случаях – это право заказчика. Размер обеспечения в таком случае – не более 5% начальной (максимальной) цены договора.

- Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке может предоставляться по выбору участника:

* путем внесения денежных средств,

* банковской гарантией;

* иным способом, предусмотренным ГК РФ.

- Срок подачи заявок на конкурс и аукцион по общему правилу – не менее 15 дней с даты размещения извещения, на запрос котировок – не менее 5 рабочих дней, на запрос предложений – не менее 7 рабочих дней.

3. Устанавливаются специальные правила проведения закупок с участием СМСП

- Способы проведения конкурентных закупок, участниками которых могут быть только субъекты МСП:

* конкурс в электронной форме,

* аукцион в электронной форме,

* запрос котировок в электронной форме;

* запрос предложений в электронной форме.

- Специальные сроки размещения извещений на такие закупки:

* конкурс и аукцион в эл. форме - не менее чем за 7 дней до даты окончания срока подачи заявок, если НМЦК не более 30 млн. руб.; не менее чем за 15 дней, если НМЦК более 30 млн. руб.;

* запрос предложений в эл. форме - не менее чем за 5 раб. дней до дня проведения такого запроса (НМЦК не более 15 млн. руб.);

* запрос котировок в эл. форме - не менее чем за 4 раб. дня до дня истечения срока подачи заявок (НМЦК не более 7 млн. руб.).

- При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов МСП обеспечение заявок может осуществляться только путем внесения денежных средств или предоставления банковской гарантии. При осуществлении конкурентных закупок, участниками которых могут быть только субъекты МСП, для внесения обеспечения заявок применяются только специальные банковские счета в банках, перечень которых определяется Правительством РФ в соответствии с Законом о контрактной системе.