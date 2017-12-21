Топ-3 изменений в 223-ФЗ за 2017 год

В 2017 году принято несколько нормативных актов, вносящих изменения в правила осуществления закупок по закону № 223-ФЗ. Мы подвели итоги и выбрали 3 ключевых события года.

1. Государственные и муниципальные унитарные предприятия вышли из-под действия 223-ФЗ и перешли на закупки по 44-ФЗ

Унитарные предприятия в 2017 году применяли 223-ФЗ только для закупок:

- за счет безвозмездных грантов;

- в роли Исполнителя по контракту.

Под действие Закона № 44-ФЗ не перевели ФГУП, которые имеют существенное значение в вопросах обеспечения прав и законных интересов граждан РФ, обороноспособности и безопасности государства Перечень исключения состоит из 64 позиций. В него включили отдельные:

- ФГУП – средства массовой информации;

- ядерные организации госкорпорации "Росатом" и ФГУП "Атомфлот";

- предприятия ФСБ, Управделами Президента и Минобороны России;

- научно-технические центры, производственные объединения и НИИ.

Во второй половине года в Совете Федерации предложили вывести из-под действия 44-ФЗ предприятия теплоснабжения.

2. Введены ограничения на закупки импорта

Участники торгов, продукция которых происходит из России, имели преимущество перед аналогами из других стран. Размер преференции составил 15% от цены договора. Правила установили для всех видов закупок, кроме закупок у единственного поставщика.

В связи с ограничениями на закупки импорта госзаказчик в документации обязан указывать:

- требование декларации страны, из которой происходит продукция, являющаяся предметом закупки;

- прописанное положение о том, что Участник конкурсной процедуры несет ответственность за достоверность предоставляемых им сведений о происхождении товара и других его свойствах;

- информацию о НМЦК за одну единицу продукции.

3. Расширяется доступ субъектов МСП к участию в закупках крупнейших заказчиков

Договоры с малым бизнесом должны оплачивать в течение 30 дней. Совокупный годовой стоимостной объем договоров, заключенных заказчиками с субъектами малого и среднего предпринимательства увеличится с 10% до 15%. Объем закупок у субъектов МСП, включая закупки с привлечением субподрядчиков из числа МСП составляет – 18 %.

Если в течение 2017 года учреждение не выполнит нормы закупок у субъектов МСП или разместит в ЕИС недостоверный отчет о таких закупках, оно с 1 февраля 2018 года потеряет право работать по 223-ФЗ. И до окончания календарного года будет применять 44-ФЗ.

Заказчики-банки с активами более 2 млрд. руб. обязаны проводить закупки у МСП и составлять по ним отчеты.

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