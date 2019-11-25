Дела о нарушениях при госзакупках начнут рассматриваться дистанционно

С сегодняшнего дня участвовать в рассмотрении жалоб на нарушения в закупках государственных учреждений и госкорпораций можно будет дистанционно. Об этом сообщает Федеральная антимонопольная служба России на своем официальном сайте.

Участвовать в рассмотрении жалоб дистанционно можно будет в том случае, если начальная максимальная цена контракта или договора превышает 1 млрд руб. при закупке как государственными учреждениями, так и компаниями. При этом для жалоб на закупки ряда госкомпаний дистанционное рассмотрение возможно, если начальная цена договора составляла 100 млн руб.

По словам заместителя главы ФАС России Михаила Евраева, заказчики и предприниматели вынуждены прилетать на рассмотрение жалоб в Москву с Дальнего Востока и Сибири, нести финансовые расходы на дорогу, терять время на перелеты. ФАС считает, что у них должна быть возможность принять участие в заседании дистанционно.

С 18 ноября возможность дистанционно обжаловать процедуры госзакупок появится у заказчиков и подрядчиков с Дальнего Востока. С января 2020 г. подобную практику распространят и для Сибирского федерального округа.