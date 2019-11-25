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    Счетная палата запустила портал для контроля госзакупок и госконтрактов

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    Счетная палата РФ запустила портал-агрегатор «Госрасходы», который обещает стать новым инструментом общественного контроля. На портале имеется  информация о 36 млн государственных и муниципальных контрактов, а также данные по национальным проектам. Теперь каждый может узнать, куда идут налоги, на что государство тратит бюджетные средства и как реализуются национальные проекты.

    Главная цель проекта — дать всем желающим возможность изучить сферу госфинансов: от выделения бюджетных средств до результатов контрактов и конечных получателей. Проект сделает прозрачнее и понятнее сферу госзакупок.

    Портал-агрегатор основан на открытых данных финансовых госорганов. В нем содержится информация о 320 тыс. госзаказчиков и 116 тыс. субсидий, также доступны данные по национальным проектам и индикаторы контрактной системы, представлены агрегированные данные по главным распорядителям бюджетных средств и получателям денег из федерального бюджета.

    Работа над порталом продолжалась пять месяцев, госзакупка для этого проекта не осуществлялась, все работы велись контрольно-счетным ведомством без привлечения внешнего подрядчика, отметил руководитель направления «Открытые данные» Счетной палаты Иван Бегтин.

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