В ЕИС появились первые электронные акты

Федеральное казначейство запустило в Единой информационной системе (ЕИС) функционал по формированию и подписанию актов о приемке товаров (работ, услуг) в электронной форме.

Первые документы в ЕИС уже сформированы и подписаны, например, в электронной форме есть акты на поставку продуктов питания, выполнения услуг по содержанию имущества, поставки комплектующих для автомобилей.

Таким образом, Федеральное казначейство рассчитывает минимизировать бумажный документооборот, снизить нарушения при исполнении контрактов, а также оптимизировать процесс оплаты товаров (работ, услуг).

Регламент по формированию и подписанию документов о приемке товаров в электронной форме пока нет. Поэтому у специалистов возникают вопросы: как «подписывать» приемку, где ставить визу, нужен ли промежуточный документ и пр. Казначейство пока не дает разъяснения, хотя первые акты появились в ЕИС еще 6 ноября.