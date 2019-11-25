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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / В ЕИС появились первые электронные акты

    В ЕИС появились первые электронные акты

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    Федеральное казначейство запустило в Единой информационной системе (ЕИС) функционал по формированию и подписанию актов о приемке товаров (работ, услуг) в электронной форме.

    Первые документы в ЕИС уже сформированы и подписаны, например, в электронной форме есть акты на поставку продуктов питания, выполнения услуг по содержанию имущества, поставки комплектующих для автомобилей.

    Таким образом, Федеральное казначейство рассчитывает минимизировать бумажный документооборот, снизить нарушения при исполнении контрактов, а также оптимизировать процесс оплаты товаров (работ, услуг).

    Регламент по формированию и подписанию документов о приемке товаров в электронной форме пока нет. Поэтому у специалистов возникают вопросы: как «подписывать» приемку, где ставить визу, нужен ли промежуточный документ и пр. Казначейство пока не дает разъяснения, хотя первые акты появились в ЕИС еще 6 ноября.

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