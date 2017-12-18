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    Дочерние предприятия ПАО «Газпром» готовят планы закупок на следующий год

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    Дочерние предприятия ПАО «Газпром» уже начали и продолжают публиковать планы закупок на 2018 год. Чтобы не пропустить  новые торги, подпишитесь на уведомления на нашем канале в telegram. Доступны подписки по кодам ОКПД 2, ключевому слову или отдельному заказчику по ИНН. Чтобы ежедневно получать уведомления о новых торгах по выбранному ОКПД 2 на электронную почту, зарегистрируйтесь на ЭТП ГПБ.

    В 2018 г. 20 заказчиков ЭТП ГПБ, работающие на секции «Закупки ГК Газпром», уже запланировали разместить на ЭТП совокупно 142 различные закупки на сумму более 2,46 млрд. рублей, среди них ООО «Газпром добыча Оренбург»,  ООО «Газпром добыча Уренгой»,  ООО «Газпром трансгаз Ухта» и другие.  

                           

    Планы закупок на 2018 г.

    Наименование организации Количество процедур (шт.) Объём закупок (руб.) НМЦК (руб.)
    Продукция обрабатывающих производств
    ОКПД 2 - 10-33 
        
    		36 336,24 млн. от 120 тыс. до 47,8 млн.
    Сооружения и строительные работы
    ОКПД 2 - 41-43
            		 7 119,75 млн. от 1,95 млн. до 92,41 млн.
    Услуги, связанные с научной
    инженерно-технической деятельностью
    ОКПД 2 - 69-75
        
    		 19 50,23 млн. от 50 тыс. до 16,5 млн.

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    Также вы можете ознакомиться с планами заказчиков «Корпоративной секции закупок» на 2018 год.


    Газпром, планы, ОКПД
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