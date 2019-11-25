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    МЭР запустило сбор предложений в нацпроект по поддержке малого бизнеса

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    Министерство экономического развития РФ собирает предложения по новым мерам поддержки нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Идеи будут принимать до 1 декабря, сообщает департамент инвестиционной политики и развития предпринимательства министерства.

    МЭР принимает идеи, как снизить издержки, число проверок, помочь в конкуренции с крупным бизнесом, защищать от блокировки банковских счетов, ужесточить ответственность заказчиков за неоплаченные госконтракты.

    В декабре в министерстве пройдут общественные обсуждения всех предложений, лучшие из них планируется реализовать в рамках нацпроекта. Таким образом, Минэкономразвития ведет работу по актуализации и расширению мер поддержки предпринимателей, предусмотренных нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и  реализуемых до 2024 г.

    Нацпроект «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» рассчитан на 2019-2024 гг. и включает пять федеральных проектов: по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, расширению доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерации субъектов малого и среднего бизнеса, созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации, популяризации предпринимательства.

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