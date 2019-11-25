В 44-ФЗ могут внести поправки для защиты работающих предприятий по программе импортозамещения

Положения 44-ФЗ, касающиеся санкций за нарушения контрактных обязательств в отношении предприятий, работающих по программе импортозамещения, могут быть скорректированы, сообщает газета «Ведомости».

Вопрос реструктуризации штрафов со стороны заказчиков обсудил вице-премьер Юрий Борисов, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и руководители предприятий космической отрасли. Обсуждалась возможность внесения поправок в 44-ФЗ, которые бы защитили интересы предприятий при исполнении контрактов в условиях санкций, а также позволили избежать штрафов в случае задержек программ импортозамещения (прежде всего в области создания электронно-компонентной базы). Издание отмечет, что речь шла о санкциях, которые применяют в отношении ракетно-космических предприятий госзаказчики в лице министерства обороны России и «Роскосмоса».

По мнению экспертов, проблема кроется в положениях закона 44-ФЗ, согласно которым госзаказчик обязан предъявить финансовые претензии к исполнителю при нарушении им контрактных обязательств без рассмотрения причин срыва сроков сдачи продукции. В основном эта проблема касается военных заказов, которые разделены на этапы, и за задержку с отчетностью по любому из них могут быть выставлены штрафы, соразмерные сумме всего контракта.