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    Минфин: когда обеспечение исполнения контракта считается предоставленным победителем электронной процедуры

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    В Министерстве финансов России рассказали, с какого момента обеспечение исполнения контракта считается предоставленным победителем электронной процедуры.

    Специалисты министерства в своем письме отмечают, что по 44-ФЗ (ч. 3 ст. 83.2) победитель электронной процедуры подписывает проект контракта и размещает его вместе с документном, который подтверждает предоставление обеспечения, на электронной площадке. Он также может разместить протокол разногласий, предусмотренный ч. 4 указанной статьи, в течение пяти дней с даты размещения заказчиком в Единой информационной системе проекта контракта (письмо Минфина России от 11 октября 2019 г. № 24-03-07/78369″О рассмотрении обращений» ).

    При этом по 44-ФЗ (ч. 7 ст. 83.2) в течение трех рабочих дней с даты размещения победителем электронной процедуры на площадке подписанного проекта контракта и предоставления им обеспечения заказчик обязан разместить в ЕИС и на площадке с использованием ЕИС подписанный контракт.

    Между тем датой предоставления обеспечения исполнения контракта победителем электронной процедуры является дата размещения на площадке подписанного проекта контракта и документа, подтверждающего предоставление обеспечения.

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