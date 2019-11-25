Минпромторг решил консолидировать запретительную нормативную базу в сфере госзакупок

Министерство промышленности и торговли РФ подготовил проект правительственного постановления, направленного на консолидацию запретительной нормативной правовой базы в сфере госзакупок. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Министерство предлагает регламентировать запрет на допуск импортных товаров, работ и услуг для нужд обороны страны и безопасности государства. Но этот запрет не распространяется на госзакупки товаров из перечня (130 категорий товаров) или товаров, которые не производятся в России, а также на товары, происходящие из стан ЕАЭС.

Кроме того, предлагается привести в норму запрет распространяемый на закупку госзаказчиками отдельных видов импортной промышленной продукции (не распространяется на продукцию из стран ЕАЭС), включенной в перечень. При закупках заказчики должны будут обосновывать приобретение «запрещенных» импортных товаров.

Также в проекте правительственного постановления оговариваются исключения для применения запретов на госзакупки отдельных видов импортной промышленной продукции. Например, он не действует при наличии разрешения Минпромторга на закупку импортного товара, при закупке одной единицы товара, стоимость которого не превышает 50 тыс. руб., а совокупный годовой объем закупок таких товаров не превышает 1 млн руб. Помимо того, этот запрет не распространяется на соответствующие закупки (большая часть продукции, включенной в «запретный» перечень) силовых ведомств.

В проекте правительственного постановления указывается также, что подтверждением производства той или иной продукции в России или стран ЕАЭС является включение сведений о такой продукции в реестры российской и, соответственно, евразийской промышленной продукции.

При принятии этого постановления свою силу утратит более 10 других правительственных постановлений, которые сейчас регламентируют запреты на закупку госзаказчиками импортных товаров, работ, услуг.