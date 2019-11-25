ФАС сможет получать и распоряжаться документами по картельным сговорам

Правительство РФ рассмотрит законопроекты о наделении ФАС правом самостоятельной выемки документов по делам о картельных сговорах и ужесточении ответственности за них. Проекты поправок предполагают внести изменения как в законы, регулирующие конкуренцию, госзакупки и оперативно-розыскную деятельность, так и в КоАП, УК, УПК РФ, сообщает пресс-служба кабмина.

Согласно поправкам, ФАС сможет изымать у фигурантов антикартельных дел документы и предметы, получать оперативные материалы для формирования доказательной базы. Участникам картелей может грозить тюремный срок, который предлагают увеличить на один год, а максимальный срок за сговоры на торгах ограничить пятью годами.

Законопроект также вводит дополнительные отягчающие признаки для квалификации таких преступлений — факт заключения картеля сотрудником компании, выполняющим управленческие функции или владельцем контрольного пакета (более 50%) в уставном капитале.

Кроме этого, законопроекты предполагают и некоторую либерализацию норм. В частности речь идет о стопроцентной индексации пороговых значений крупного и особо крупного размеров ущерба по делам о картелях, возможности смягчения (установления минимального административного штрафа) или полном освобождении от административной ответственности для тех, кто сотрудничает с антимонопольным органом, а также порядке заключения соглашений о сотрудничестве ФАС с добровольно сообщившими о нарушениях.