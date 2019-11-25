СФ: При планировании госзакупок приоритет отдаем отечественным товарам

Муниципалитеты, госучреждения и ведомства при планировании и проведении госзакупок должны отдавать преимущество товарам, произведенным в России. Соответствующий законопроект разработан в Совете Федерации и будет направлен для отзыва в Правительство, пишет «Парламентская газета».

По словам главы Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова, поправками в 44-ФЗ предусматривается установить приоритет отечественным товарам при госзакупках. Кроме того, планируется наделить Правительство правом устанавливать для заказчиков квоту закупок таких товаров, а также формировать перечень наименований, приобретаемых у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций. Все это должно повысить долю закупок отечественной продукции.

Новым законопроектом предусматривается, что в описании объекта закупки заказчики в рамках соблюдения установленной документом квоты закупок товаров и услуг российского происхождения, указывают функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики российской продукции.

По словам Кутепова, в настоящее время заказчики самостоятельно определяют необходимость использования характеристик продукции при составлении технических заданий. При указанной ситуации госзакупки могут проводиться с использованием характеристик иностранной продукции, в том числе при реализации национальных проектов и программ, что негативным образом отражается на отечественных производителях.