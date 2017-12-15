Отказ от посредников позволил столице сэкономить на закупках

В Москве экономия при закупках с привлечением производителей составляет 25% от начальной (максимальной) цены контракта. Снижение стоимости на торгах без участия производителей не превышает 15-16%. Поэтому городу важно, чтобы закупки проходили напрямую у производителя, исключая посредников. При этом правила закупок остаются неизменными: столице нужна качественная продукция по оптимальной цене, полученная на прозрачных и честных торгах. И, прежде всего, это касается закупки лекарственных препаратов и медицинских изделий. Участники конференции "Закупки. Диалог с производителями" обсудили способы привлечь к госзаказу наиболее выгодных участников торгов.

Количество поставщиков у города постоянно увеличивается, отметила заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина. С апреля на портале поставщиков Москвы зарегистрировалось около 11 тыс. производителей, в том числе из регионов. Из них почти 350 компаний приняли участие в госзакупках впервые. Согласно данным Единой информационной системы (ЕИС), по итогам года Москва показывает один из самых высоких уровней экономии при госзакупках среди субъектов РФ – 15,8%. Для сравнения, по итогам прошлого года этот показатель составлял 8%.

Для производителей в Москве созданы привлекательные экономические условия: льготы на налог на прибыль, имущество, землю. А сама столица – это один из крупнейших госзаказчиков в стране. "За право работать со столицей готовы конкурировать серьезные участники рынка. Поэтому необходимо продолжить практику заключения долгосрочных контрактов в обмен на инвестиции", – заявила Сергунина.

К примеру, производителям лекарств и медицинского оборудования город предлагает заключать офсетные контракты – это долгосрочный контракт с гарантированным заказом при условии локализации производства. Закупки лекарственных препаратов, медицинских изделий и оборудования в Москве – это огромный рынок, их ежегодный объём превышает 60 млрд руб. В этом году столица впервые применила практику заключения офсетного контракта с компанией "Биокад". В результате у компании появился неизменный канал сбыта продукции, а у самого города – понятная цена, экономия бюджетных расходов и бесперебойная поставка препаратов. Жители столицы тоже оказались в выигрыше от такого сотрудничества – появились рабочие места и льготное лекарственное обеспечение.

"По итогам конкурсных процедур у нас упала цена почти в два раза, это позволит городу сделать препараты более доступными для своих пациентов и выделить средства для обеспечения других нуждающихся пациентов, – рассказала T94 Дарья Толкачева, руководитель направления экономики и здравоохранения "Биокад". – Кроме этого, в контракте прописана возможность замены препарата в случае выхода его лучшего аналога. Также у компании есть свои оригинальные разработки препаратов для лечения псориаза и меланомы. В контракте зафиксирована формула цены, что позволит контролировать расходы бюджетных средств. Для нас же выгода, прежде всего, в том, что ближайшие десять лет мы не будем задумываться о том, куда деть продукцию. А находясь в особой экономической зоне и пользуясь московскими льготами, мы можем производить препараты и для других регионов, и отправлять свою продукцию на экспорт".

Меры поддержки для бизнеса следующие: 0% налог на прибыль, на имущество, транспортный налог и налог на землю, а также свободная таможенная зона – 0% НДС и пошлина на возимые иностранные товары и оборудование. Кроме того, компании получают возможность выкупить земельный участок на льготных условиях и бесплатно присоединить его к инженерным сетям.

Следующий шаг поддержки медпредприятий – создание технопарка "Мосмедпарк". На территории в 4,42 га находятся офисные, производственные, складские, лабораторные, клинические помещения. Его резиденты смогут выпускать медицинское оборудование и изделия, разрабатывать новые материалы. "Сейчас мы ищем резидентов. Условия аренды рыночные и конкурентоспособные. Стартовая аренда помещения 4 123 руб./кв. м в год. Договор заключается до 10 лет. Предусмотрены льготные условия в бизнес-инкубаторе для начинающих предприятий, функционирующих не более трех лет с момента регистрации", – рассказала Кристина Волконицкая, руководитель ГБУ "Агенство промышленного развития Москвы".



