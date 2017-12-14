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    Только 34% закупок регионов можно назвать прозрачными

    Автор: Torg94
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    Столь низкий уровень прозрачности закупок объясняется запредельным регулированием, отмечают эксперты рынка электронных торгов. При этом, соблюдение процессуальных норм само по себе не является показателем развитости системы закупок в том или ином регионе.  Лидером Национального рейтинга прозрачности закупок пятый год подряд остается Москва. В тройку лидеров 2017 г. также вошли Татарстан и Тамбовская область. Эти показатели неслучайны, уверены эксперты. 

    В Москве и крупнейших промышленных центрах можно собрать большую и творческую команду, которая обойдет лобовые барьеры процедурного контроля и защитит свою позицию в суде, рассуждает генеральный директор ЭТП ГПБ Михаил Константинов. "А там, где исполняют линейно, не имея возможности противоречить органам ФАС - все видно по статистике. Проблема - в запредельном регулировании бесконечными подзаконными актами, ради права на создание которых в Госдуму идет поток новаций к 44-ФЗ и 223-ФЗ. Причем под любыми предлогами", - отмечает он.

    Организаторы рейтинга считают, что причина непрозрачности закупок - в быстро меняющихся нормах законодательства. Заказчики не успевают адаптироваться к нововведениям, хотя определенный прогресс есть, признает председатель оргкомитета рейтинга Виктор Симоненко. "Любой рейтинг – это оценка по какому-то набору критериев, определенных его организаторами. Поэтому, конечно же, есть структуры (в данном случае – регионы), которые соответствуют критериям, и те, кто им не соответствует", - говорит руководитель Аналитического центра "Интерфакс-ProЗакупки" Георгий Сухадольский. 

    При оценке этого рейтинга важно понимать, что он касается не эффективности закупок того или иного заказчика, а именно прозрачности его закупок, причём прозрачности с точки зрения закона "О контрактной системе". Этот результат во многом зависит от подхода руководителя к этому вопросу. "Некоторые руководители специально изучили алгоритм формирования рейтинга и предприняли специальные шаги по достижению наилучших показателей, благодаря чему смогли выйти в лидеры. И одновременно есть руководители, которые не обращают на подобные рейтинги никакого внимания, и соответственно не предпринимают никаких действий, связанных с показателями по критериям рейтинга", - поясняет Сухадольский. 


    прозрачность, 44-ФЗ, 223-ФЗ, рейтинг
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