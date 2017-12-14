Только 34% закупок регионов можно назвать прозрачными

Столь низкий уровень прозрачности закупок объясняется запредельным регулированием, отмечают эксперты рынка электронных торгов. При этом, соблюдение процессуальных норм само по себе не является показателем развитости системы закупок в том или ином регионе. Лидером Национального рейтинга прозрачности закупок пятый год подряд остается Москва. В тройку лидеров 2017 г. также вошли Татарстан и Тамбовская область. Эти показатели неслучайны, уверены эксперты.

В Москве и крупнейших промышленных центрах можно собрать большую и творческую команду, которая обойдет лобовые барьеры процедурного контроля и защитит свою позицию в суде, рассуждает генеральный директор ЭТП ГПБ Михаил Константинов. "А там, где исполняют линейно, не имея возможности противоречить органам ФАС - все видно по статистике. Проблема - в запредельном регулировании бесконечными подзаконными актами, ради права на создание которых в Госдуму идет поток новаций к 44-ФЗ и 223-ФЗ. Причем под любыми предлогами", - отмечает он.

Организаторы рейтинга считают, что причина непрозрачности закупок - в быстро меняющихся нормах законодательства. Заказчики не успевают адаптироваться к нововведениям, хотя определенный прогресс есть, признает председатель оргкомитета рейтинга Виктор Симоненко. "Любой рейтинг – это оценка по какому-то набору критериев, определенных его организаторами. Поэтому, конечно же, есть структуры (в данном случае – регионы), которые соответствуют критериям, и те, кто им не соответствует", - говорит руководитель Аналитического центра "Интерфакс-ProЗакупки" Георгий Сухадольский.

При оценке этого рейтинга важно понимать, что он касается не эффективности закупок того или иного заказчика, а именно прозрачности его закупок, причём прозрачности с точки зрения закона "О контрактной системе". Этот результат во многом зависит от подхода руководителя к этому вопросу. "Некоторые руководители специально изучили алгоритм формирования рейтинга и предприняли специальные шаги по достижению наилучших показателей, благодаря чему смогли выйти в лидеры. И одновременно есть руководители, которые не обращают на подобные рейтинги никакого внимания, и соответственно не предпринимают никаких действий, связанных с показателями по критериям рейтинга", - поясняет Сухадольский.