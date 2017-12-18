Госдума во втором чтении приняла существенные поправки к 223-ФЗ и 44-ФЗ

С 2019 года все процедуры, используемые при госзакупках, переводятся в электронную форму, ужесточается и регулирование закупок госкомпаний — им придется перевести все закупки у малого бизнеса на контролируемые государством торговые площадки. Основные споры вызвали исключения — так, депутаты обнаружили, что разрешение госкомпаниям бесконтрольно закупаться у взаимозависимых поставщиков создает дыру в законе, и намерены разобраться с ним отдельно.

В пятницу Госдума одобрила во втором чтении сразу два законопроекта, радикально меняющих регулирование госзакупок. Сначала на пленарном заседании рассматривались поправки к закону о закупках госкомпаний (223-ФЗ) — они обсуждаются уже больше двух лет, главная новация проекта — требование от заказчиков проведения конкурентных закупок в электронном виде. Также документ переводит в электронную форму закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП, минимум 10% всех закупок госкомпаний), при этом они будут проводиться на контролируемых государством электронных торговых площадках (ЭТП) — что осложнит работу с «карманным» малым бизнесом. Представлявший проект глава комитета Госдумы по экономполитике Сергей Жигарев заявил, что цель изменений — повысить прозрачность госзакупок, расширить доступ МСП к закупкам компаний с госучастием и стимулировать конкуренцию.

Почему правительство настаивало на ужесточении режима закупок госАО до конца декабря

Споры вызвали поправки, которые вводят исключения из правил. Так, от проведения закупок в электронном виде смогут отказаться госкомпании, у которых это оговорено в положении о закупках. Не попадут под новое регулирование и закупки у «взаимозависимых компаний» (с долей 25% плюс 1 акция), закупки зарубежными подразделениями госкомпаний товаров, работ и услуг местных поставщиков и схожие закупки при выполнении экспортных контрактов. Это вызвало вопросы у депутатов. «Эта поправка концептуально расходится с целью законопроекта, сокращает прозрачность, конкуренцию и допуск МСП. Этим законопроектом вводится дыра — компании с долей от 25% вообще выводятся из-под регулирования. Фактически дается лазейка: хотите у этого поставщика покупать — берете 25% и покупаете у него. Или создаешь ”дочку” за рубежом и через нее делаешь все что угодно, вне 223-го закона»,— заявил депутат Валерий Гартунг («Справедливая Россия»). Он напомнил, что рынок госзакупок – это полтора бюджета РФ, 28 трлн руб., и эта поправка очень важна, потребовав исключить ее из таблицы принятых, провести оценку регулирующего воздействия нормы и вынести ее на отдельное обсуждение.

Представлявший правительство замглавы Минфина Алексей Лавров заявил, что вопрос о закупках взаимозависимых компаний «сейчас самостоятельно регулируется субъектами 223-ФЗ, то есть вообще никак не регулируется», но «избыточный контроль в этой сфере столь же плох, как и недостаточный». «Никакого ослабления регулирования нет, появляются дополнительные возможности контроля этой сферы»,— отметил он. Депутат Николай Коломейцев (КПРФ), в свою очередь, отметил, что по регламенту Госдума не может принимать поправки, которые изменяют концепцию законопроекта. По итогам дискуссии было решено, что комитет Госдумы проработает с Минфином вопрос целесообразности ОРВ по поправкам о взаимозависимых компаниях и закупках за рубежо – а затем совет Госдумы 19 декабря решит, выносить ли законопроект на рассмотрение в третьем чтении 21 декабря.

На эту же дату намечено рассмотрение в финальном чтении и законопроекта с поправками к 44-ФЗ. Этот законопроект с января 2019 года переводит все закупочные процедуры в электронный вид, вводит новые виды определения поставщиков, электронные процедуры подачи заявок и фиксацию независимым регистратором юридически значимых действий в рамках контрактной системы. Он же вводит особый порядок финансового обеспечения заявок для ряда конкурсных процедур (предполагает размещение средств обеспечения на спецсчетах в уполномоченных банках).

Вопросов к поправкам, которые меняют закон о приватизации госимущества, в пятницу у депутатов не возникло. Аккредитованные для проведения госзакупок электронные торговые площадки будут использоваться и для проведения торгов госимуществом. Накануне на заседании комитета депутаты высказывали претензии к этой новации — в частности, спрашивали у Алексея Лаврова, не торопится ли правительство «на самотек пускать приватизацию», а продажу крупнейших госкомпаний «отдавать какому-то оператору». «Контроль над приватизацией возрастает»,— отвечал тот.