Заказчики корпоративной секции уже начали публиковать планы закупок на 2018 год

Декабрь традиционно выступает временем подведения итогов и планирования задач на следующий год. Вот и многие заказчики ЭТП ГПБ уже начали публиковать планы закупок на 2018 год. Ознакомьтесь с потребностями крупнейших заказчиков и подготовьте план продаж на следующий год.
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В 2018 г. 13 заказчиков ЭТП ГПБ, работающих на секции "Корпоративные закупки", уже запланировали разместить на ЭТП совокупно 1 739 различных закупок на сумму более 12,43 млрд. рублей, среди них АО «РКЦ «ПРОГРЕСС», АО «Авиакомпания «Россия», АО РМНТК «Нефтеотдача», АО «КБХА», ООО «РВК-Воронеж» и другие.
Планы закупок на 2018 г.
Чтобы стать поставщиком крупнейших компаний России, необходимо получить Электронную подпись и аккредитоваться на ЭТП ГПБ. Если Вам нужна помощь, воспользуйтесь подходящим тарифом сопровождения участника торгов или проконсультируйтесь с нашим специалистом по номеру 7 495 150-06-61.
Также вы можете ознакомиться с планами закупок заказчиков ГК Газпром на 2018 год.