Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Заказчики корпоративной секции уже начали публиковать планы закупок на 2018 год

    Заказчики корпоративной секции уже начали публиковать планы закупок на 2018 год

    Поделиться

    Декабрь традиционно выступает временем подведения итогов и планирования задач на следующий год. Вот и многие заказчики ЭТП ГПБ уже начали публиковать планы закупок на 2018 год. Ознакомьтесь с потребностями крупнейших заказчиков и подготовьте план продаж на следующий год.

    Чтобы не пропустить публикации новых торгов, подпишитесь на уведомления на нашем канале в telegram. Доступны подписки по кодам ОКПД 2, ключевому слову или отдельному заказчику по ИНН. Чтобы ежедневно получать уведомления о новых торгах по выбранному ОКПД 2 на электронную почту, зарегистрируйтесь на ЭТП ГПБ.

    В 2018 г. 13 заказчиков ЭТП ГПБ, работающих на секции "Корпоративные закупки", уже запланировали разместить на ЭТП совокупно 1 739 различных закупок на сумму более 12,43 млрд. рублей, среди них АО «РКЦ «ПРОГРЕСС», АО «Авиакомпания «Россия»АО РМНТК «Нефтеотдача»АО «КБХА», ООО «РВК-Воронеж» и другие.  

                           

    Планы закупок на 2018 г.

    Наименование организации Количество процедур (шт.) Объём закупок (руб.) НМЦК (руб.)
    Продукция обрабатывающих производств
    ОКПД 2 - 10-33 
        
    		1 161 3,2 млрд. от 394 до 227 млн.
    Сооружения и строительные работы
    ОКПД 2 - 41-43
            		 151 5,89 млрд. от 190 тыс. до 4,2 млрд.
    Услуги, связанные с научной
    инженерно-технической деятельностью
    ОКПД 2 - 69-75
        
    		 74 63,16 млн. от 857 до 8 млн.

    Подписаться на уведомления

    Чтобы стать поставщиком крупнейших компаний России, необходимо получить Электронную подпись и аккредитоваться на ЭТП ГПБ. Если Вам нужна помощь, воспользуйтесь подходящим тарифом сопровождения участника торгов или проконсультируйтесь с нашим специалистом по номеру 7 495 150-06-61.


    Также вы можете ознакомиться с планами закупок заказчиков ГК Газпром на 2018 год.


    планы закупок, ОКПД, НМЦК
    Для обсуждения этой статьи и оперативного получения информации по теме закупок присоединяйтесь к нам в соц. сетях
    предыдущая записьназад к спискуследующая запись
    Другие новости

    29 ноября 2021 г.

    Удорожание себестоимости контракта: какие условия стоит учитывать при изучении закупочной документации?

    Подробнее

    25 октября 2021 г.

    Электронный конкурс - изменения с 01.01.2022 г. Процедура подробно, типовые ошибки участников, типовые ошибки заказчиков, на что обратить внимание

    Подробнее

    20 сентября 2021 г.

    Правомерно ли использование минимальной цены при определении НМЦК

    Подробнее

    24 августа 2020 г.

    Приказ Минздрава определяет порядок определения НМЦК при закупке медизделий

    Подробнее

    20 апреля 2020 г.

    Бесплатное участие в закупках на Торговом портале ЭТП ГПБ и другие меры поддержки для бизнеса.

    Подробнее

    30 марта 2020 г.

    НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАКУПКАХ (44-ФЗ) за февраль – март 2020 года

    Подробнее

    05 февраля 2020 г.

    Новый порядок расчета НМЦК при закупке лекарств

    Подробнее

    17 мая 2018 г.

    Определены условия получения платы с победителей электронных процедур по 44-ФЗ

    Подробнее

    29 июня 2017 г.

    В ФАС не согласны с методикой расчёта цен на лекарства

    Подробнее
    Позвонить