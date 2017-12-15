Заказчики корпоративной секции уже начали публиковать планы закупок на 2018 год

Декабрь традиционно выступает временем подведения итогов и планирования задач на следующий год. Вот и многие заказчики ЭТП ГПБ уже начали публиковать планы закупок на 2018 год. Ознакомьтесь с потребностями крупнейших заказчиков и подготовьте план продаж на следующий год.

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В 2018 г. 13 заказчиков ЭТП ГПБ, работающих на секции "Корпоративные закупки", уже запланировали разместить на ЭТП совокупно 1 739 различных закупок на сумму более 12,43 млрд. рублей, среди них АО «РКЦ «ПРОГРЕСС» , АО «Авиакомпания «Россия» , АО РМНТК «Нефтеотдача» , АО «КБХА» , ООО «РВК-Воронеж» и другие.

Планы закупок на 2018 г.

Наименование организации Количество процедур (шт.) Объём закупок (руб.) НМЦК (руб.) Продукция обрабатывающих производств

ОКПД 2 - 10-33



1 161 3,2 млрд. от 394 до 227 млн. Сооружения и строительные работы

ОКПД 2 - 41-43

151 5,89 млрд. от 190 тыс. до 4,2 млрд. Услуги, связанные с научной

инженерно-технической деятельностью

ОКПД 2 - 69-75



74 63,16 млн. от 857 до 8 млн.

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Также вы можете ознакомиться с планами закупок заказчиков ГК Газпром на 2018 год.