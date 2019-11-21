ЭТП ГПБ на встрече правительства и представителей Газпромбанка в Оренбурге

19 ноября прошла встреча и.о. вице-губернатора – заместителя председателя Правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике Натальи Левинсон и исполнительного вице-президента по работе с государственными органами и подведомственными организациями АО «Газпромбанк» Андреем Савченко.

В мероприятии также участвовали первый вице-губернатор – первый заместитель председателя Правительства области – министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Сергей Балыкин, вице-президент – управляющий Филиалом «Поволжский» Владимир Агафонов, руководители подведомственных организаций АО «Газпромбанк», члены Правительства Оренбургской области.

На встрече подробно были рассмотрены вопросы банковского сопровождения для поддержки инвестиционных проектов региона, а также применение механизма государственно-частного партнерства для их успешной реализации. В числе рассмотренных проектов - комплексное обслуживание бюджетных учреждений с использованием платежной системы «МИР» и лизинг оборудования для нужд Оренбургской области.

Одним из важных событий встречи стало выступление Руководителя направления по работе с органами государственной власти ЭТП ГПБ Куклева Вадима Николаевича, в рамках которого были представлены возможности торговой площадки в качестве прогрессивной цифровой платформы по управлению затратами.

По результатам встречи в Оренбурге Вадим Николаевич отметил:

«ЭТП ГПБ представил Комплекс цифровых технологий для заказчиков по 44-ФЗ. Были подробно рассмотрены сервисы: САРК, Trade inspect, Торговый портал.

Со стороны представителей власти был проявлен повышенный интерес к Маркетинговому центру нашей компании, возможностям проведения семинаров, вебинаров и других обучающих мероприятий.

После проведения встречи были проведены дополнительные переговоры с Мироновой Анастасией Николаевной - и.о. заместителя министра по развитию потребительского рынка и государственным закупкам министерства экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области. В процессе взаимодействия были достигнуты договоренности о дальнейшем сотрудничестве в части применения передовых инструментов ЭТП ГПБ и запланировано проведение обучающего семинара в ближайшее время».