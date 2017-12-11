Операторы ЭТП предупредили об опасностях монополизации «секретных» закупок

Крупнейшие госкомпании намерены обратиться за разъяснениями в правительство по поводу директив Белого дома об антисанкционных мерах и переводе их конкурентных закупок в «автоматизированную систему торгов гособоронзаказа» (АСТ ГОЗ), одноименную электронной торговой площадке (ЭТП) Сбербанка. Госкомпании сомневаются в ее исполнимости. Участники рынка госзакупок не понимают, какие закупочные процедуры ограничивает новый порядок, и выступают против монополизации «секретных» закупок.

Вопросы у госкомпаний и операторов ЭТП, на которых юрлица с госучастием размещают закупки в рамках закона 223-ФЗ, вызвала директива, утвержденная первым вице-премьером Игорем Шуваловым 24 ноября. Документ ссылается на перечень государственных АО, утвержденный распоряжением правительства от 23 января 2003 года №91-р (в него входят «Газпром», «Роснефть», РЖД, «Россети», «Ростелеком» и др.). Однако в приложении к директиве (или его проекте), оказавшемся в распоряжении “Ъ”, указан другой список из 126 компаний — из них только четыре включены в перечень 91-р. Предположительно «список 126» — это список юрлиц, сделки которых с госкомпаниями должны быть анонимизированы, однако какого-либо механизма вычисления таких сделок нет.

Еще более неопределенно сформулированы, по мнению участников рынка, сами поручения. ГосАО (из списка распоряжения №91-р) должны утвердить возможность нераскрытия информации об отдельных сделках в рамках ФЗ-223 (в них контрагенты будут участвовать под номерами) и перевести все «конкурентные закупки» в «автоматизированную систему торгов гособоронзаказа». Это название совпадает с названием площадки Сбербанка — ООО «Автоматизированная система торгов гособоронзаказа» (АСТ ГОЗ), но само юрлицо в директиве не указано. Означает ли поручение, что все открытые сейчас закупки должны теперь проводиться в закрытых процедурах, и вправе ли их размещать отобранные заказчиками площадки, остается неясным ни самим заказчикам, ни операторам ЭТП. В директиве нет и сроков исполнения ее советами директоров госАО. Не добавляют ясности и принятые 6 декабря Госдумой в первом чтении поправки к законодательству, регламентирующие закрытые закупки в случаях, утвержденных федеральным законом или правительством,— они должны проходить на спецЭТП, для отбора которых должны быть утверждены спецтребования, но закон еще предстоит принять.



Госкомпании уже пытались неофициально получить разъяснения директивы в ФАС и Минфине, но ответа не получили. Поэтому они намерены совместно обратиться к правительству — в том числе с предложением дать возможность всем ЭТП предоставлять госкомпаниям услуги, аналогичные площадке гособоронзаказа. Перестроить площадки можно за месяц, говорят их руководители. Они опасаются, что требования будут разработаны для монополизации рынка на АСТ ГОЗ, отмечая, что глава Сбербанка Герман Греф ранее уже предлагал монополизировать эту инфраструктуру. При этом АСТ ГОЗ, по их словам, не имеет опыта торгов — она работает с узким кругом поставщиков для ГОЗ. Монополизация не только приведет к ликвидации рынка ЭТП (более ста площадок, закупки госкомпаний оцениваются в 26 трлн руб. в год), но и лишит заказчиков выбора организатора торгов.

В АСТ ГОЗ и его учредителе Сбербанк-АСТ директиву не комментируют. Исполнительный директор площадки ЕТПРФ (обслуживает «Ростех», «Транснефть» и Россельхозбанк) Александр Геллер отмечает, что акта, который трактовал бы, что такое «автоматизированная система торгов для гособоронзаказа», не существует, а площадка АСТ ГОЗ не интегрирована с ЕИС закупок, где необходимо публиковать хотя бы извещения о них. К тому же при переходе на нее около 200 тыс. поставщиков будут вынуждены купить программное обеспечение российской компании «Инфотекс» (на нем работает ГОЗ), потратив около 2 млрд руб. Глава площадки Газпромбанка Михаил Константинов подтвердил, что действующие ЭТП могут обеспечить информбезопасность заказчиков, а для закрытия информации о закупках достаточно не публиковать победителя и сумму. Против монополии выступает и глава ЭТП «Фабрикант» Сергей Габестро. «Конкуренция побуждает ЭТП развивать новые сервисы, вкладываться в создание новых программных продуктов и повышать качество услуг»,— говорит он.





